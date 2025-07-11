普發一萬藍白沒合作 民眾黨全投自己版本：問心無愧

為因應美國對等關稅衝擊，立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，發放現金每人1萬元。民眾黨立院黨團表示，因連年超徵，從人民身上挖錢，因此他們提普發現金6千元，民眾黨8票都投自己版本，「應堅持的我們寸土不讓、問心無愧。」

民眾黨團表示，川普關稅對台灣衝擊到底有多大？現在台灣猶如鎖在重重迷霧之中，行政院提出的4100億特別條例，真正應對高關稅的只有930億，不到三分之一，應該編列在公務預算的強化高教以及國土防衛韌性也夾帶在特別條例裡，甚至偷渡被立院刪掉的台電撥補1000億。

民眾黨團表示，經過他們精算，因應關稅的部分，在「協助企業開拓多元市場」比院版多100億、「強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助拓多元市場」多120億、「支持勞工安定就業」多200億、「 挹注勞保基金」多300億、「 挹注健保基金」多170億，「增加債務還本」250億、「降低生活成本支出補助」180億。因為連年超徵，都是從人民身上挖錢，現在基層生活辛苦，他們提案普發現金，每人發放6000元。

「錢要花在刀口上，民眾黨團版本不像行政院掛羊頭賣狗肉。」民眾黨團表示，真正補貼給受到關稅衝擊影響的產業、勞工以及農漁民，政府稅收超徵，還稅於民天經地義；至於台電撥補的無底洞，「我們拒絕卓榮泰院長用辛苦的台電基層員工來情勒，民進黨政府想再編特別預算給台電，先把能源政策搞清楚、把堆積如山的海廢與光電板及弊案徹底清理，再來談。」

民眾黨團表示，民眾黨今日八票都投自己的版本，「應堅持的我們寸土不讓、問心無愧」，全民團結因應高關稅衝擊難關，現在只是開始，賴清德總統、行政院長卓榮泰，如果還想用1001招繼續覆議、釋憲，就是與人民為敵。