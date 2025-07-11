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普發一萬元三讀 傅崐萁：遺憾民進黨再度反對這麼好的事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元。國民黨立委傅崐萁表示，遺憾普發現金這麼好又對的事，民進黨立委再度全員反對，看到颱風過後的南部鄉親，仍有數十萬戶缺水缺電，這一萬元對於家園重建杯水車薪，但總是一個開始，苦民所苦，天佑台灣。圖／取自傅崐萁臉書
為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元。國民黨立委傅崐萁表示，遺憾普發現金這麼好又對的事，民進黨立委再度全員反對，看到颱風過後的南部鄉親，仍有數十萬戶缺水缺電，這一萬元對於家園重建杯水車薪，但總是一個開始，苦民所苦，天佑台灣。圖／取自傅崐萁臉書

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元。國民黨立委傅崐萁表示，遺憾普發現金這麼好又對的事，民進黨立委再度全員反對，看到颱風過後的南部鄉親，仍有數十萬戶缺水缺電，這一萬元對於家園重建杯水車薪，但總是一個開始，苦民所苦，天佑台灣。

傅崐萁說，不是發錢給人民，是把錢還給人民。在國民黨與民眾黨協力合作下，立法院今天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，決定普發現金一萬元給全國每一位民眾，國民黨承諾說到做到。還錢於民，民進黨政府已經多次實施，從蘇貞昌院長2020年的三倍券、2021年的五倍券，到2023年陳建仁院長的普發現金6000元，都是過去搶救台灣經濟的常態。

傅崐萁指出，普發現金，各國皆有先例。遠的如疫情期間，日本每人發放10萬日圓（約2.4萬元台幣）現金，南韓對民眾發放每人25萬韓圓（約6000元台幣）的抗疫補貼金，香港發給每位成年人一萬元港幣（約45000元台幣）。

傅崐萁進一步說明，近的則是今年各國因應貿易關稅經濟衝擊，新加坡8月6日起將發給每人新台幣1萬至2萬元不等的現金補助；韓國將從7月21日起推動消費券發放計畫，每位國民最低可領取15萬韓元（約3184元台幣），最高達55萬韓元（約11,677元台幣）的補助，期望藉此振興經濟，兩次追加預算總額高達45.6兆韓元（約台幣9000多億）；日本首相石破茂也已指示研議全民發放現金2萬日圓（約4098元台幣），協助民眾對抗通膨。

傅崐萁提到，取之於民，還之於民。台灣政府過去四年稅收超徵1兆8700多億元，去年超徵5283億元更創歷史新高，這些錢都是人民的，政府只是暫時保管。「普發現金一萬元」，「還錢於民」，本來就是政府應該做的。

傅崐萁認為，賴清德在團結第四講時，問現場他那些權貴朋友：「同意發一萬塊現金嗎？」底下有人回答：「買菜都不夠了！」的確，鮑魚龍蝦帝王蟹，一萬塊確實不夠買，但一萬塊卻是基層百姓兩個禮拜、甚至是一個月的菜錢。賴清德天天跟這些權貴朋友在一起，離基層百姓越來越遠。但國民黨始終與民同在，我們堅定支持普發現金一萬元，起碼要讓基層的弱勢鄉親可以安家糊口。

傅崐萁總結，不過，還是有小小遺憾，普發現金這麼好又對的事，民進黨立委再度全員反對。看到颱風過後的南部鄉親，仍有數十萬戶缺水缺電，這一萬塊錢對於家園重建杯水車薪，但總是一個開始。苦民所苦，天佑台灣。

民進黨 普發一萬 國民黨 傅崐萁

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