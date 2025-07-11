不僅普發一萬！特別條例三讀附帶二項決議 健保撥補優先補助藥品

因應美國對等關稅衝擊，立法院會11日三讀通過國民黨團版特別條例，普發萬元現金，並刪除台電撥補，預算總計為5,450億元。法案三讀附帶兩項決議：第一，健保基金所獲得的撥補預算中，優先用於增進我國藥品供應韌性。第二，挹注健保基金之預算數不得低於各期預算總數之12%。

三讀條文第3條明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目含：挹注全民健保及勞保；強化國土防衛能量；發放現金每人新台幣一萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。

三讀條文第5條明定，第3條的現金發放相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。第6條指出，本條例所需經費上限為新台幣5,450億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。第9條明定，本條例及其特別預算施行期間，自2025年3月12日起至2027年12月31日止；普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。

法案三讀通過，附帶決議兩項：

第一項決議，國民黨團表示，針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，應對美國之關稅變革可能對我國經濟、社會各層面之衝擊，用於照顧民生有健保200億、勞保100億、協助弱勢120億，共420億。

美國川普總統推出最惠國藥價政策，川普強迫要求其他低藥價國家分攤美國的藥費成本，台灣藥價若不配合提高，可能面臨無藥可用的風險，加上全球供應鏈被打破，原料藥成本將轉嫁到其他國家。

台灣每年從美國進口近250億的藥品，藥品價格及原料藥成本因為世界情勢變化及地緣政治影響，恐無法面對可能持續升高的藥物及醫材價格的挑戰，本席認為政府應該投入更多資源撥補健保基金，積極強化在地生產鏈，打造我國在藥物使用上的自主性，降低對特定國家輸入的依賴。

國民黨團建議，為因應當前國家處境及全球貿易環境並兼顧臺美關稅、美國川普總統拋出MFN（Most Favored National）藥價等等議題，健保基金所獲得的撥補預算中，優先用於增進我國藥品供應韌性。

1. 促進國內藥品製造能力、提升藥品原物料自足比例。 2. 加強國內必需藥品的投入資源及儲備能力。 3. 強化國內藥品研發與自製，並應制訂每年預算至少10億元用於鼓勵此目標發展。 4. 積極爭取全球研發新藥同步在台實施臨床試驗，鼓勵CDMO原開發廠新藥生產，增進全球研發新藥對台灣民眾的可近性。

第二項決議，國民黨團指出，本次修法為舒緩全民健康保險基金（下稱健保基金）財務壓力，減輕人民負擔、穩定民生物價與國家經濟、促進產業升級轉型，而課與行政部門編列預算挹注健保基金。

不過，考量當前醫療臨床情境，醫事人力短缺致病床壅塞；美國推動最惠國藥價政策，擬調高藥品關稅後，將衝擊我國健保藥價與藥品供應穩定；且面對超高齡社會、全人與全齡照護及智慧醫療等多元挑戰，充實健康照護體系、激勵醫療產業升級轉型極為重要與必要。

國民黨團表示，為以健保基金驅動永續與韌性之照護網絡，行政部門於依本條例第5條編列各期特別預算時，挹注健保基金之預算數，不得低於各期預算總數之12%。