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給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨在人數優勢下，每人普發現金一萬元三讀過關。聯合報系資料照
國民黨在人數優勢下，每人普發現金一萬元三讀過關。聯合報系資料照

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今天在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元，總金額為5450億元，刪除台電1000億元補助，增加普發現金2350億元。

行政院今年4月提出4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內容為國土安全韌性1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，其中社會支持包含台電1000億，不過在野黨反對撥補台電千億元，因此紛紛提出修正版本。

國民黨今天在人數優勢下，闖關國民黨版本，條例名稱為「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定十一項撥補措施，包括提供企業金融支持、支持勞工安定就業、強化農業金融支持、強化高等教育人才培育、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及發放現金每人新台幣1萬元等。

條例指出，本條例經費上限為新台幣5450億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；特別預算施行期間為2025年3月12日起至2027年12月31日止，其中普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。

國民黨團書記長王鴻薇表示，去年政府稅收超徵高達5283億元，更不要說去年累計剩餘超過8000億元，請問一下為何要借錢？政府稅收超徵竟然不能夠讓全民共享，屏東沿海這麼多光電垃圾，難道所有納稅的人錢都只能夠給這些綠友友嗎？國民黨絕對不再撥補台電無底洞，也呼籲民進黨不要再造謠。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨為了要普發現金，現在搞突襲、黑箱，讓整個4100億特別預算暴漲至5450億，請問財源如何來？現在行政院用的是歲計剩餘，把經濟發展紅利讓全民共享，取之於民用之於民，國民黨暴增加碼的預算，卻是要舉債來支應。

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