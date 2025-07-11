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特別條例17時表決 立院藍黨團：普發現金要來了

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

美國對台「對等關稅稅率及協議內容」尚未公布，新台幣對美元匯率已強升超過10%，包括高科技業在內，產業受到嚴重衝擊，影響GDP成長甚鉅。國民黨立法院黨團11日重申，普發現金才是救經濟、顧民生的正確解方，立院院會17時將表決通過特別條例，預計總額度達5,450億元，包括普發現金2,350億元，刪除撥補台電1,000億元。

國民黨團表示，2024年中央政府稅收超徵新台幣5,283億元，近年稅收累計超徵超過1兆8,700多億元新台幣。因此今天將通過特別條例，國人每人普發現金一萬元。今年新加坡每戶家庭發現金800星元(約新台幣1萬8千元)、韓國5月發行4,000億韓元消費券、898億韓元代金券在搶救經濟、對抗通膨，新加坡、韓國可以，台灣為何不行？

國民黨團說明，預計通過的版本中，刪除1,000億元台電撥補預算，是要求行政院好好面對重新能源政策。黨團質疑，近年政府已撥補台電超過3,000億元，卻連年大漲電價，因此要求行政院長卓榮泰必須先到立法院專案報告，國民黨團再決定是否撥補台電。

國民黨團表示，保護國家是中華民國每位國人的天職，國土韌性相關預算1,500億元，國民黨團完全支持，但未來相關預算送進立法院，會逐項嚴格審查，確保每一塊錢都用在刀口上。

國民黨團指出，發現金顧民生、過條例顧國安，面對國際經濟動盪的衝擊，希望今天特別條例能順利三讀通過，行政院能儘速將相關預算案送立法院審查。面對國際挑戰，不分藍綠、不分執政在野，沒有人是局外人，中華民國要前進，台灣人民才有未來。

立法院 普發現金 新台幣 國民黨

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