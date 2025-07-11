國民黨團決議普發現金 民進黨抨發現金救罷免
立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團內部今早達成共識，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，規模將來到5400億。
特別條例原本規模達4100億元，國民黨團原本立場是反對編列強化國土韌性和撥補台電千億元，並應全民普發現金一萬元，今早國民黨團內部達成共識，決定支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，但對撥補台電保留，規模將來到5400億。
民進黨團則抨擊國民黨發現金救罷免，並在開會前，在議場掛上「花你我的錢，藍白買票救罷免」、「大撒幣發現金救罷免」等布條，並要求藍白不要再擋國安法案。
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