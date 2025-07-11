快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

聽新聞
0:00 / 0:00

特別條例規模飆5400億 傅崐萁：不補台電 今拚普發萬元三讀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，規模將來到5400億。記者屈彥辰／攝影
立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，規模將來到5400億。記者屈彥辰／攝影

立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團內部今早達成共識，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，規模將來到5400億。

特別條例原本規模達4100億元，國民黨團原本立場是反對編列強化國土韌性和撥補台電千億元，並應全民普發現金一萬元，今早國民黨團內部達成共識，決定支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，但對撥補台電保留，規模將來到5400億。

國民黨團總召傅崐萁質疑，撥補台電是否能夠保證10年不漲電價？撥補台電千億，全民激烈反對，民進黨保證非核家園廢核之後，10年不漲電價，請問漲了多少次電價？已經撥補台電3、4千億，漲了多少次電價？這次撥補是否還能不漲電價？要求卓榮泰到立法院針對台電撥補是否能不漲電價，國家能源政策是否能做全面檢討，才能決定納稅錢如何使用，這部分保留，必須要由國家的行政院長告訴全國人民能源政策走向，能否解決台灣用電問題，能否不漲電價，得到明確聲音，讓人民知道後，再來決定是否撥補台電。

傅崐萁表示，對於國土韌性，很多聲音都有聽到，保護台灣本就是天職，雖然民進黨抹黑抹紅，甚至把奇奇怪怪的東西包在國土韌性裡，但是基於台灣安全防衛必要，1500億會來支持，但還是要來看民進黨提出的細項是否用在台灣保衛，還是像獵雷艦一樣的貪贓枉法，會看緊但條例會通過。預算送來立法院時，會逐項監督。

傅崐萁指出，基層百姓哀鴻遍野，此刻普發現金1萬元本就是應該做的事，四年超徵稅收1兆8千多億，去年超徵5283億，當然要還錢於民，執政者離基層百姓遙遠，賴清德天天跟權貴在一起，1萬元買鮑魚龍蝦是不夠的，這一萬元可能就是基層一個月的菜錢。今天會處理行政院送來的特別條例，民進黨、柯建銘不要再妨礙今天議事，沒有疑義的部分應該三讀通過。

傅崐萁也強調，民眾黨團都有良善溝通，民眾黨有自己的看法，但在野合作會彼此尊重。

電價 普發現金 台電 傅崐萁

延伸閱讀

花檢偵辦退休師葉春蓮架離案 民團譴責暴力行為

嗆傅崐萁遭架走「葉霸」老師今開庭 公民團體聲援譴責暴力

打告急牌？林右昌：罷免傅崐萁五五波「選情緊繃」

罷免傅崐萁文宣涉抄襲？國民黨控混淆視聽 民進黨稱公民團體創意

相關新聞

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今天在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提供企業...

普發一萬元三讀 吳思瑤籲政院啟動覆議、釋憲「捍衛財政紀律」

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今天在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提...

普發一萬藍白沒合作 民眾黨全投自己版本：問心無愧

為因應美國對等關稅衝擊，立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，發放現金每人1萬元。民眾黨立院...

立院刪台電千億補助、通過普發一萬 林右昌：沒看過那麼離譜的

立法院會今天通過普發現金一萬元，條文未納入撥補台電。民進黨祕書長林右昌今天到板橋陪同罷團掃街時表示，從早上開始就看到國民...

普發一萬元三讀 傅崐萁：遺憾民進黨再度反對這麼好的事

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提...

影／藍挾人數優勢「普發一萬」三讀通過 綠：支持行政院提覆議

國民黨立法院黨團今天於人數優勢下，於，於立法院通過三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，其中普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。