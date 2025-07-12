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專家：台灣電支監管完備 籲評估強化法遵金檢密度

中央社／ 台北12日電
擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂。 中央社
擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂。 中央社

街口支付事件引發社會關注。專家指出，台灣電支監管制度完備，消費者資金依規應安全被隔離在信託專戶中，並建議主管機關可思考就電支業者法遵面向，強化金融檢查密度，確保用戶資金、代收款項100%交付信託以及在途款項處理等，讓消費者安心。

擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司街口金融科技與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，出現部分商家停用，也傳出用戶急著提領儲值金。

街口支付11日強調母、子公司獨立營運，無任何交叉帳戶或資金流動，且所有用戶資金與代收款項，均依法100%全額交付信託銀行獨立管理，設立專戶、不能挪作他用，完全隔離任何商業糾紛之外，並受金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值，皆照常運作。

金融消費評議中心董事、銘傳大學金融科技學院副教授林盟翔表示，目前台灣電子支付監管相當完備，依電子支付機構管理條例21條規定，專營電子支付機構對於儲值款項扣除應提列準備金的餘額，併同代理收付款項的金額，應全部交付信託或取得銀行十足履約保證。

除管理銀行應每季彙總及核對資料陳報金管會，林盟翔指出，依規電支機構也應委託會計師每季查核，並將會計師查核情形報金管會備查。

林盟翔進一步表示，因此案的發生，未來主管機關或許可就電子支付業者有無落實法遵，將用戶資金與代收款項100%交付信託，以及交付信託時間點、在途款項處理等面向，加強金融檢查密度與適當公布相關資訊，讓消費者使用上更為安心，畢竟金融商品與服務的核心是信用，基礎在於消費者與金融機構的相互信任。

身兼消費者文教基金會財務長的林盟翔說，消基會目前尚未收到大規模消費者來電詢問街口支付一案，同時也建議使用街口支付有爭議的店家或消費者主動聯繫消基會，消基會會協助彙整爭議與深入理解狀況。

他表示，消基會尊重消費者選擇，但若使用上尚未有異常，加上信託機制健全，事實上消費者用戶的資金都安全被隔離在信託專戶之中，民眾不用驚慌，因為業者與消費者的相互信任是產業發展、良好服務正向循環的關鍵。

此外，林盟翔建議業者，應主動利用大眾可接觸的方式公開揭露資訊，比如在網頁與APP登入的頁面，以明顯可見的方式讓消費者理解影響層面以及提供聯繫方式，並設置專案聯繫窗口負責回應消費者問題，以確保消費者權益。

電子支付 街口支付 行動支付

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