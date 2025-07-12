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街口支付：日均餘額40億無太大變化 整體提領已趨緩

中央社／ 台北12日電
針對母公司街口金融科技與泰山之間的股權交易爭議以及法院查封事件，引起外界議論與擔憂，街口支付11日下午召開臨時記者會向外界釋疑。圖為街口支付辦公室。 中央社
針對母公司街口金融科技與泰山之間的股權交易爭議以及法院查封事件，引起外界議論與擔憂，街口支付11日下午召開臨時記者會向外界釋疑。圖為街口支付辦公室。 中央社

電子支付機構街口支付用戶超過650萬，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，傳出用戶急著提領儲值金停用。街口支付今天說明，日均餘額約新台幣40億元，沒有太大變化，整體提領狀況已經趨緩，且陸續有更多品牌、店家恢復街口收款。

街口支付對中央社記者表示，包含用戶儲值金和商家待撥款的「代收付款項帳上餘額日均量」約40億元，所有款項都由銀行信託保管，沒有擠兌的狀況。

此次事件起因為街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功。

街口金科遭法院執行查封消息傳出後，影響合作商家信心，街口支付通路11日一度爆發停用潮，全國電子先開出第一槍，宏匯廣場、東森購物等陸續跟進，富邦媒及PChome網家也宣布停用。

眼看用戶與商家對資金安全的憂慮愈演愈烈，街口支付11日召開臨時記者會，由董事長梅驊、總經理范庭甄親上火線，強調所有代理收付款項與用戶儲值餘額，皆由信託銀行100%獨立保管，依法設立專戶並受主管機關嚴格監管，不得挪作他用，用戶資金安全無虞。

金管會也出面說明，街口支付7月10日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。隨後包括富邦媒、PChome網家和東森購物，皆於11日晚間宣布恢復街口支付功能。

街口支付

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