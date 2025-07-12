母公司爆投資糾紛 街口支付一度掀停用潮

街口支付母公司股權投資糾紛疑雲，讓消費者、商家對於街口支付產生疑慮，不少消費者都擔心街口支付帳戶裡的錢消失不見。街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄昨日親上火線回應，用戶權益不受母公司民事案件影響，此外，用戶支付帳戶儲值金都交付信託，消費者隨時可以動用，不用擔心錢會消失不見。

街口支付在台灣是用戶數第二大的電子支付業者，根據金管會最新統計顯示，街口支付使用人數六八一萬人，僅次於iPass一卡通的六九四點一萬人。

消息傳出後，也引發企業停用潮。昨天下午，全國電子宣布「即起暫停使用街口支付」，這是國內第一起停用街口支付的企業，隨後電商平台PChome、momo等業者一度對外公布暫停使用街口支付功能，但隨著街口明確對外說明所有款項都交付信託後，傍晚起，各大電商平台皆已恢復街口支付功能。

街口支付疑雲的起點，還是源自於母公司街口金融科技。街口金科先前以卅六億元將四成股權出售給泰山，最後經台北地院判決該筆交易無效，須返還款項，法院同時准予泰山假執行，然而，法院在進行假執行時，發現街口金科放在台新銀行帳戶的卅六億元資金竟不見，引發後續一連串疑慮。

梅驊表示，母公司與街口支付分開營運，目前街口支付和主管機關密切溝通，保持資訊透明，所有款項都交付信託，消費者隨時可以動用。

街口支付昨舉行記者會強調，獨立營運並未涉及母公司法律糾紛、用戶和代收付的資金按照金管會規定，全額存放信託帳戶、公司財務及法遵制度健全、與商家的合作與服務正常。梅驊表示，街口支付營運都上軌道，公司淨值約四億多元，今年不會再增資，並希望達成明年全年損益兩平目標。

另外，街口「街利存」帳戶一度發生不順，也引起消費者憂心。范庭甄表示，確實有商家和消費者擔心儲值和代收付金額「會不會不見」，導致瞬間大量流量，帳戶金額顯示也有卡住狀況，但已馬上改正。

金管會表示，街口電支依法令規定，將所保管的客戶款項全數交付信託，由受託管理銀行管理，與電支機構自有資產隔離，客戶權益不受影響。