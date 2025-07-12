新聞幕後／首遇電子支付信心危機 金管會兵分兩路拆彈

街口支付母公司股權投資糾紛疑雲，一度讓外界對於街口支付營運產生信心危機。電子支付的信心危機，金管會也是首次遇到，於是金管會銀行局、檢查局十一日上午決定分工合作，街口危機終於在昨天傍晚順利拆彈成功。

據了解，金管會銀行局、檢查局昨日上午討論兵分兩路，由檢查局親自登門調查所有街口的財務、客戶儲值金、收支款的信託管理，更逐一向街口支付的合作銀行台新銀比對信託帳戶的資金進出，同時也親自檢視營運及系統運作是否正常。

銀行局則召來街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄雙雙來金管會報告，並告知要清楚對外說明儲值金是放在信託管理帳戶，絕對和一般銀行的存款不同，一定要讓客戶釐清這二者的差別。

為慎重起見，檢查局下周一仍會進駐街口調查。在此事處理上，銀行局長童政彰曾任檢查局長，和現任局長賴欣國彼此間已有一定默契，據悉，檢查局在周五檢查完後，所有情況都已讓銀行局了解。

對於此事，業界有不同反應，有些業者反而趁機宣傳搶拉客戶。據指出，就有業者主動發信給店家，聲稱和該支付公司合作絕對沒問題，而且還提出優惠，鼓勵用戶把街口的儲值金提出，並轉給該支付公司，此時頗有落井下石之感。

但也有業者認為同業之間應該互相同舟共濟，而且擔心這種問題會在同業間引發骨牌效應，因此已交待客服人員，若碰到客戶或是特店來問，一定要清楚說明電支款都獲得銀行信託管理制度的保障，絕不會有擠兌問題發生。不論是業界或金管會，仍認為街口支付大股東胡亦嘉，應盡早解決泰山問題，否則大股東的糾紛，仍會影響街口形象。