36億債權 街口金科盼與泰山尋解方

街口支付母公司街口金融科技與泰山間的股權爭議與法院查封事件，引發市場隱憂，全國電子開第一槍取消與街口支付合作，部分電商一度跟進，街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄昨緊急召開記者會，強調街口支付與母公司完全獨立，才消弭部分疑慮。街口金融科技董事長胡亦嘉昨發文強調，將立即與泰山尋求解方，盼別繼續對簿公堂。

二○二三年，時任泰山董事長詹景超突然召開董事會，決議以卅六億元投資街口金融科技，但決策透明度與合理性遭到質疑；後來，泰山經營權易主，連帶也使得在經營權易主前，泰山買下街口金融科技股權一事翻盤，甚至告上法院，法院一審判泰山勝訴，之後泰山向法院申請假執行、查封等，就曾引發街口用戶與合作店家的不安。

街口金融科技先前以卅六億元賣出四成股權給泰山公司，經台北地院判決後，宣布該筆交易無效，須返還款項，同時也准泰山公司假執行，但法院進行假執行時，卻發現街口金融科技放在台新銀行帳戶的卅六億資金消失。范庭甄昨針對卅六億元巨款流向，表明該資金與電支業務無關，用戶資金皆依電支管理條例第廿一條，委由銀行管理。

台北地院前往街口總部執行卅六億元債權查封時，發現執行前，街口內部通知全體員工「居家上班」，採取遠端辦公模式，范庭甄解釋，全是因辦公室樓上施工噪音與異味，恐影響同事才已開放居家辦公，絕無人去樓空之情形。

街口支付指出，母公司街口金融科技已經上訴，等二審開庭中，所有訴訟未定讞，盼外界別擔心街口的營運。

各界憂心全國電子取消與街口支付合作，恐引發雪球效應，梅驊指出，已主動與店家溝通，多數品牌對街口支付皆表達支持，僅部分品牌表示憂心。

對於街口的代收付款項日均量，范庭甄表示，近半年來都維持在四十億元左右的日均量，現在無太大變化，上個月交易金額約為六十億元左右。據悉，金管會昨已向街口支付了解最新狀況。街口支付表示，主管機關的確非常關注民眾對街口營運的憂慮，也要求街口支付盡快對外釐清及說明。

街口金融科技董事長胡亦嘉昨晚發文，並一改過去強硬姿態，強調會立刻且積極與泰山公司尋求解方，盼不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異，同時強調街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全，也希望不實的說法可以停止，並感謝許多商戶，不被不實的傳言所影響。