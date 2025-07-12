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街口金科董座期盼不用對簿公堂 胡亦嘉：積極與泰山溝通

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

街口金融科技因與泰山（1218）之間涉及36億元股權糾紛，遭泰山聲請執行查封引發外界震撼。街口金融科技董事長胡亦嘉昨（11）日晚間發文一改過去強硬姿態，強調會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，儘快解決雙方歧異。

胡亦嘉表示，近日來紛擾，造成社會大眾關切，深感抱歉。必須強調的是，街口支付，是金管會管理的金融機構，有健全管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸，絕對安全。

胡亦嘉強調，雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。

街口支付

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