街口母公司爭議 部分商家一度暫停合作

電支業者街口支付捲入母公司街口金融科技股權交易爭議案，昨（11）日起部分商家先宣布停用，但隨後在金管會說明業務正常後，電商momo、PChome恢復合作。

街口支付總經理范庭甄表示，這兩天接到很多商家詢問，業務全面出動對客戶進行說明，大部分企業商家「溫暖支持」，希望眾多商家與街口支付繼續同行。

全國電子昨日開了第一槍，上午宣布即日起暫停使用街口支付，富邦媒momo、網路家庭PChome等大型電商平台及部分業者跟進宣布停用。但傍晚峰迴路轉，momo、PChome等電商又宣布恢復使用街口支付。

街口支付強調，目前與主管機關及合作單位持續保持聯繫且主動提供資訊，會提供穩定與安全的服務。