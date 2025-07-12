街口母公司爭議 金管會金檢 要求提報告

街口支付受母公司街口金融科技與泰山（1218）訴訟事件波及，昨（11）日爆出遭通路停用風波。金管會昨天除派員金檢外，並且要求街口支付最晚7月21日前提書面報告。

金管會強調，用戶儲值金有信託機制，不會受事件影響，用戶均可以自由提領儲值金到同名帳戶，雖然部分通路暫停使用街口支付，但是街口支付已在努力恢復中，這部分不會衍生懲處問題。

金管會銀行局官員昨天表示，街口支付針對母公司訴訟事件，已在昨天通報重大偶發事件。

根據規定，街口支付必須在事件發生七個營業日內提書面報告，也就是最晚7月21日要提出，目前了解街口支付一直在努力與合作商家、通路溝通，說服其恢復接受使用街口支付，以維護用戶權益。

雖然已影響到用戶權益，但因為街口支付與通路之間屬民事契約關係，不涉及主管機關法規，因此這不會涉及主管機關懲處。

金管會官員補充，雖然部分通路暫時不接受街口支付交易，但其實民眾還可以選擇透過財金公司TWQR交易機制進行支付，應該可減輕事件對使用方便性的影響。

官員指出，依據《電子支付機構管理條例》的規定，用戶儲值金交銀行信託帳戶獨立管理、專款專用，所以儲值金是安全的，用戶如果想要提領也可以直接透過App操作，轉回自己同名帳戶。