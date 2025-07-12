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母公司爭議引發營運疑慮…董總上火線說明 街口支付：客戶隨時可提領

經濟日報／ 記者彭慧明林勁傑／台北報導
街口支付捲入母公司街口金科股權交易爭議，引發消費者和商家對營運憂慮。街口支付董事長梅驊(右)、總經理范庭甄昨上火線回應問題。記者彭慧明／攝影
街口支付捲入母公司街口金科股權交易爭議，引發消費者和商家對營運憂慮。街口支付董事長梅驊(右)、總經理范庭甄昨上火線回應問題。記者彭慧明／攝影

電子支付業者街口支付因母公司街口金融科技與泰山（1218）公司股權投資糾紛，引發消費者、商家對街口支付營運疑慮，更有消費者質疑提領街口支付帳戶儲值金、以及街口的「街利存」帳戶發生不順情事。

街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄昨（11）日親上火線回應問題。梅驊表示，母公司與街口支付分開營運，目前街口支付和主管機關密切溝通，保持資訊透明，所有款項都交付信託，消費者隨時可以動用。

街口支付昨日強調四點，包括獨立營運並未涉及母公司法律糾紛；用戶和代收付資金按照金管會規定，全額存放信託帳戶；公司財務及法遵制度健全；與商家合作、服務目前正常。

梅驊表示，街口支付營運正常且都上軌道，公司淨值約4億多元，今年不會再增資，並希望達成明年全年損益兩平目標。

他表示，街口支付積極和金管會保持聯絡，且母公司也提出上訴，但母公司與街口支付是分開、獨立營運。電子支付法規明確，不會影響用戶和商家金流。

范庭甄表示，確實有商家和消費者擔心儲值和代收付金額「會不會不見」，導致瞬間大量流量，帳戶金額顯示也有點卡住的狀況，但街口支付注意到狀況後已馬上改正，目前街口帳戶的儲值金、台新銀行街利存部分，金額都沒有問題。

因為全額交付信託，即使用戶大量提領，不會出現「擠兌」狀況，用戶要做任何調度都沒有問題。

泰山前年爆發經營權之爭，如今又起漣漪，泰山主張前經營者投資街口支付母公司街口金融科技無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，法院10日前往街口金融科技總部執行查封未果。

街口支付唯一股東為街口金融科技，至於街口金融科技股東名簿除了創辦人胡亦嘉所控英屬維京群島商DORIAN INNOVATION LIMITED持股75.31%外，泰山持股24.69%，胡亦嘉日前表示，是泰山遲不登記，股東會也都有發開會通知給對方。

街口支付昨日特地讓媒體看到辦公室上班員工，強調「沒有人去樓空」。根據金管會公布最新統計數字，街口支付5月用戶總計681萬戶，僅次於一卡通票證的694萬戶，5月當月代理收付實質交易金額62.22億元，國內外小額轉帳匯兌47.23億元、當月儲值金額達87.41億元，三項數據都居電子支付第一。

街口投信昨日也聲明表示，街口投信為獨立經營公司，所有業務、財務及基金資產管理，依相關法令辦理，與股東所涉民事案件及相關報導內容無關，公司客戶及受益人權益無任何影響。

街口支付

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