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街口金科股權交易爭議 胡亦嘉：會與泰山尋求解方

中央社／ 台北11日電

街口金融科技與泰山股權交易爭議，引發風波。街口金融科技董事長胡亦嘉今天晚間表示，街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。

泰山新經營團隊主張投資街口金融科技決議無效，訴請返還投資款新台幣36億元獲准，已提擔保以假執行，北院10日前往查封街口金科但暫無結果；相關爭議也引爆街口支付的信心危機。

街口金融科技董事長、街口支付創辦人胡亦嘉今天晚間透過臉書發言。他表示，近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，占用新聞版面，深感抱歉。

胡亦嘉表示，還是必須強調，街口電子支付是由金管會管理的金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的，希望一些不實的說法，可以停止，也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。

他表示，雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，也不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此，街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。

街口支付

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