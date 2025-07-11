新聞幕後／金管會為街口支付營運危機拆彈 銀行局、檢查局兵分兩路

為了街口支付因母公司街口金科與泰山的官司糾紛、採取假執行等動作所引發的營運信心危機，據了解，金管會的銀行局、檢查局11日上午，就開會討論決定「兵分兩路」分工合作，由檢查局親自登門調查所有街口的財務、客戶儲值金、收支款的信託管理，更逐一向街口支付的合作銀行台新銀比對信託帳戶的資金進出，同時也親自檢視營運，還有系統運作是否都正常，之後銀行局召來街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄雙雙來金管會報告，並當場告知要清楚對外說明儲值金是放在信託管理帳戶，絕對和一般銀行的存款不同，一定要讓客戶釐清這二者的差別，之後在金管會兩局對此通力合作之下，暫時算是對街口危機「拆彈成功」。

據了解，為了慎重起見，檢查局下周一仍會繼續進駐街口調查，畢竟這種和電子支付有關的「信心危機」，金管會是第一次碰到，而檢查局繼續進駐街口支付，某種程度來看，是另一種「信心的象徵」，代表有監理機關在，民眾的權益一定有保障，而在此事的處理上，銀行局長童政彰曾任檢查局長，和現任局長賴欣國彼此之間已有一定的合作默契，據悉，檢查局在周五檢查完之後，所有的情況都已讓銀行局了解，使銀行局有全盤的掌握，也因此，金管會發聲為街口支付掛保證，同時全國電子、蝦皮、momo這些原本暫時和街口解除合作關係的品牌特店，也因為金管會的出面而又宣布恢復合作關係。

對於此事，業界則有不同的反應。有些業者反而趁機作「宣傳」搶拉客戶。據指出，就有業者主動發信給店家，聲稱和該支付公司合作絕對沒問題，而且還提出優惠來「鼓勵」儲值金的用戶把街口的儲值金提出來轉給該支付公司，此時看來頗有「落井下石」之感；但在同時，也有業者認為同業之間應該互相同舟共濟，而且擔心這種問題會在同業之間引發「骨牌效應」，也正因為如此，主管機關才出來嚴陣以待，因此已經交待客服人員，若碰到客戶或是特店來問，一定要清楚說明電支款都獲得銀行信託管理制度的保障，絕不會有擠兌問題發生。

不過，不論是業界，或是金管會，據了解仍認為街口支付大股東胡亦嘉，應該早點解決泰山的問題，包括向泰山尋求和解，否則的話大股東本身的糾紛，仍會影響街口的形象；尤其是在電支市場激烈競爭的當下，這種與大股東官司糾紛，還包括採取假執行的動作，一定會引發商家與民眾的不安，倘若這類事情一再發生，對街口營運一定有不利影響。