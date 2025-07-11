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街口支付險釀危機 胡亦嘉在臉書發聲了

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片

電子支付業者街口支付因母公司街口金融科技與泰山（1218）公司的股權投資糾紛，引發消費者、商家對街口支付的營運疑慮，消費者開始質疑提領街口支付帳戶儲值金、以及街口和台新銀行合作的「街利存」帳戶發生不順，商家今天紛紛暫停使用，雖然後續一切順利，但險些釀成烏龍危機。

街口集團創辦人胡亦嘉稍早在臉書發文，強調街口支付金流與資金絕對安全，希望一些不實的說法「可以停止」。全文如下：

「近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，占用新聞版面，本人深感抱歉。

還是必須強調，街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。希望一些不實的說法，可以停止。也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。

雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，亦不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。」

街口集團創辦人胡亦嘉在臉書發文，強調街口支付的資金與金流安全。圖／取自胡亦嘉臉書
街口集團創辦人胡亦嘉在臉書發文，強調街口支付的資金與金流安全。圖／取自胡亦嘉臉書

街口支付

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