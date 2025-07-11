街口小霸王胡亦嘉發聲：立刻積極與泰山尋求解方 期能不對簿公堂
街口支付母公司街口金融科技因與泰山企業（1218）之間涉及36億元股權糾紛，遭泰山聲請執行查封引發外界震撼。街口金融科技董事長胡亦嘉11日晚間發文一改過去強硬姿態，強調會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。
胡亦嘉表示，近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，占用新聞版面，本人深感抱歉。
他說，還是必須強調，街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。希望一些不實的說法，可以停止。也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。
胡亦嘉強調，雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，亦不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。
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