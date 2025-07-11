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安定街口用戶、店家信心 金管會晚間發出三大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
因母公司與泰山股權交易爭議事件，不少商家宣布停用街口支付。記者林澔一／攝影
因母公司與泰山股權交易爭議事件，不少商家宣布停用街口支付。記者林澔一／攝影

關於街口金融科技股權爭議對街口電子支付的影響，為安定店家、用戶信心，金管會晚間發出三大聲明如下：

一、有關街口金科與泰山企業間因投資爭議而衍生的民事糾紛，街口電支已於114年7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清。

二、街口電支為受金管會監理的電支機構，應依電子支付法令規定，將所保管之客戶款項全數交付信託，由受託管理銀行管理，與電支機構自有資產隔離，故客戶權益不受影響。同時，電支機構應每月向銀行局申報相關資料，及委託會計師進行查核後將查核情形報金管會，另管理銀行亦應每季彙總及核對資料陳報本會。

三、街口電支已依規定辦理，金管會亦將持續掌握街口電支業務等相關狀況，並視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。

街口支付

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