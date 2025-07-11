電商回頭使用街口支付 金管會「掛保證」是重點

街口支付因母公司股權交易風波，影響消費者和商家信心，11日稍早富邦媒（8454）momo、網家（8044）PCHome先宣布暫停合作，但傍晚已經恢復使用，主要是金管會聲援街口支付，為款項安全背書。

街口支付指出，金管會稍早已經公開說明，強調依《電子支付機構管理條例》規定，所有電子支付業者所收取之用戶資金，須100%交付信託銀行保管，並與業者自有資產嚴格隔離，街口支付亦依此規範辦理，信託專戶資金未受母公司爭議影響，安全無虞。

負責國內消費金融支付系統之財金資訊公司亦表示，目前觀察街口支付的跨行交易（包含轉帳服務）均維持正常運作，且相關跨行基金皆依規提存。街口支付強調，目前與主管機關及合作單位持續保持密切合作，確保持續提供穩定與安全的服務。

除了電商平台 momo、PChome已如往常可以正常使用，其餘品牌也逐漸恢復使用。街口支付表示，釐清資金安全後，用戶與店家安心、繼續「溫暖支持」，包括街口一直以來深耕捐款的近330間公益團體亦表力挺，許多店家交易趨向正常化。