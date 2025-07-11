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連鎖餐飲85℃、清心福全、茶湯會、萬波 「暫停街口」！

聯合報／ 記者陳水草、羅建怡／即時報導
85℃快速做出「暫停合作」街口支付的決定。圖/85℃提供
85℃快速做出「暫停合作」街口支付的決定。圖/85℃提供

母公司街口金融科技與泰山之間的股權交易爭議，以及法院查封事件，餐飲業者多持觀望態度，即使切割也很含蓄，多數表示「暫停合作」，待狀況明朗再開放。

連鎖速食業者麥當勞表示，目前第三方支付運作正常，若有服務調整，將於第一時間公告，維護顧客權益。漢堡王也持續使用街口，表示尚未收到調整的指示。必勝客則在進一步了解中。

連鎖餐飲85℃快速做出「暫停合作」的決定。三商餐飲則表示，目前的交易款項在T+1（交易日後一天）即會完成結轉並入帳，相關資金皆設有信託保障，並受金管會監督，目前整體情勢仍在觀察中，會持續審慎評估，暫不做進一步動作。

此外，多半在街邊開店的連鎖手搖飲業包括清心福全、茶湯會、萬波都暫停使用街口支付，業者表示，目前會建議消費者選用其他支付方式，待狀況明朗後再行開放。

位於南台灣的「舞古賀」與「舞古賀mini鍋物」則保持現狀，暫不改變。

街口支付

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