獨／大型電商 momo、PChome 已恢復街口支付付款服務
電支龍頭街口支付母公司與泰山企業（1218）股權交易涉訟，陸續傳出大品牌暫停與街口合作，據悉在街口努力溝通與澄清之後，大型電商momo、PChome已經恢復街口支付的付款服務，至於蝦皮是一直以來都沒有中斷街口服務。
街口支付11日以五大聲明回強調公司本身為依法設立之電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。
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