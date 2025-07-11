金管會已赴街口了解情形、但未涉及金檢 街口支付強調運作如常

電支龍頭街口支付母公司與泰山企業（1218）股權交易涉訟，昨日法院查封事件引起部分民眾恐慌，據指出，金管會相關人員11日前往街口公司關切，但並未非金檢，而是瞭解相關情形及是否有需協助之處。

街口支付今日以五大聲明回應外界關切，強調公司本身為依法設立之電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。

第二，所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。

街口支付表示，設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱。

此外，合作夥伴與商戶服務穩定如常。目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。部分商戶在短暫觀望後已恢復上架，銀行與合作機構亦表示理解，未有終止合作情形。

針對大眾關心法院查封當日人員不在場，街口支付解釋，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味及施作聲影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有之遠距及異地辦公機制，並非媒體所傳「人去樓空」。

街口支付表示，電子支付機構作為金融體系的一環，其穩定發展對整體金融秩序具有連動影響。公司信用與使用者信任是最珍貴的資產，任何未經查證的謠言恐影響市場運作，甚至已觸犯《電子支付機構管理條例》第49條中關於散播不實訊息之法律責任。最後，街口支付呼籲媒體秉持查證原則、避免擴大誤解，並強調將持續與用戶、商戶、銀行等合作夥伴保持溝通，確保營運穩定、服務不中斷。