街口支付停用潮引爆信心危機 7大消費者權益一次看

擁有超過650萬用戶的電子支付機構街口支付，受母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，引發用戶和店家擔憂，出現momo、東森購物、全國電子、蝦皮等商家停用潮，用戶也反映提領時出現系統忙碌。

這宗代收付款項全台第一的街口支付遭母公司查封引發的亂流，會對消費者權益造成哪些影響。

一、街口支付發生了什麼事？

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封但未成功。

查封消息曝光後，引發用戶、商家對資金安全的恐慌。街口支付今天召開記者會出面強調，母、子公司皆獨立營運，無任何交叉帳戶或資金流動，不受母公司民事案件影響。

二、消費者資金安全是否有保障嗎？

街口支付表示，所有用戶資金與代收款項，均依照「電子支付機構管理條例」第21條規定，100%全額交付信託銀行獨立管理，依法設立專戶、不能挪作他用，並完全隔離任何商業糾紛之外，並受金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值，皆照常運作。

三、用戶的錢還能正常提領出來嗎？

答案是可以，街口支付表示，提款功能正常運作，日前出現短暫「系統忙碌」為流量問題，非資金異常。街口支付強調，「不會有擠兌問題，信託資金可隨時提領。」

四、為什麼會爆發用戶停用潮？

因爭議及查封事件，有商家選擇停用街口支付，3C通路商全國電子率先宣布7月11日起暫停街口支付，包括momo、PChome、蝦皮等電商平台也已經看不到街口支付的選項。

其他部分實體店如達利早餐、廣生藥房等，也暫停使用街口支付。

五、影響範圍可能多大？

街口支付擁有超過650萬用戶，是在台灣享有高市占率的電子支付機構，戶數僅次於一卡通，但代收付款項為全台第一。

街口支付在台灣有眾多合作特約商店，涵蓋便利商店、超市、餐廳、百貨公司、藥妝店等，官網載明，有30萬間通路可以使用街口支付；但街口支付擔任獨家電子支付的比例不高。

街口支付表示，確實有店家和民眾感到擔憂，希望各界理解電子支付的代收付款項都是受到信託保障，也是獨立營運，希望合作夥伴放心，強調未有終止合作情形。

六、消費者信心危機如何化解？

專家認為，街口支付營運不會有問題，電子支付機構是金融體系的一環，也因為是代收代付、專戶信託，消費者其實不用太擔心；但網路上傳出不少街口支付用戶取消綁定信用卡再將儲值金額全數轉出或花光，意味著真正問題在信心危機難解。

七、街口支付財務狀況如何？

街口支付至今年6月底淨值仍有4億元，虧損也未達需補資本的法定門檻。最近一個月營收創新高、交易金額約60億元，支付款項餘額（代收付款項帳上餘額日均量）約40億元，近期並無明顯波動。至年底前無增資計畫，目標明年達損益兩平。