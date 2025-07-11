東森購物即起暫停街口支付 確保交易安全不中斷

街口支付母公司街口金融科技遭法院查封，引起市場關注。對此，東森購物表示，為因應交易安全考量，東森購物自2025年7月11日起暫停街口支付功能，作為即時風險控管措施，以保護消費者與合作夥伴權益。

目前東森購物仍提供信用卡、Apple Pay、LINE Pay、ATM轉帳、貨到付款、超商取貨等多元付款方式，服務正常，消費者可安心選購。

訂單結帳與出貨流程照常進行，公司也將持續關注市場動態，確保平台交易穩定安全。