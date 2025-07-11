不只全國電子 大型電商momo也暫停提供街口支付服務

繼全國電子開第一槍宣布即日起暫停提供街口支付服務後，大型電商momo也表示，11日起暫停街口支付付款功能，此項調整為即時風險控管措施，旨在降低不確定因素對平台交易與用戶的影響。

momo表示，目前momo平台仍提供信用卡、貨到付款等多元支付方式，用戶可持續安心選購商品，合作供應商之訂單結帳與出貨流程亦維持正常運作。momo將持續關注事件發展，並視實際情況彈性調整。

街口支付今日下午召開臨時記者會，董事長梅驊被問到店家暫停提供街口支付服務是否會形成雪球效應，他指出，街口支付已主動和店家溝通，目前了解到絕大多數品牌都是支持的，但的確有些品牌仍是比較擔心，因此希望繼續獲得更多品牌的信心。