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街口支付爆停用潮 金管會：用戶信託專戶資金不受影響

中央社／ 台北11日電
金管會今天表示，街口支付10日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告。本報資料照片
金管會今天表示，街口支付10日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告。本報資料照片

街口支付母公司街口金科與泰山企業有民事訴訟，子公司街口支付用戶達677萬戶，引起外界關注。金管會今天表示，街口支付10日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。

街口支付母公司街口金科與泰山企業有民事訴訟，北院昨天前往查封街口金科但暫無結果，但街口支付用戶達677萬戶，攸關民眾權益。街口支付今天下午特別召開記者會說明，強調母子公司完全獨立營運，街口支付所有款項受到100%信託保障，財務及用戶權益不受影響。

不過，全國電子宣布11日起暫停使用街口支付，也有部分民眾因擔憂想先轉移街口支付中的款項。

金管會銀行局官員今天對中央社記者提出2點說明，首先，這是母公司的民事案件，金管會轄管機構為子公司街口電子支付，北院昨天到街口金科查封時，街口支付也通報重大偶發，依規定向銀行局陳報，也有提供書面資料說明，業者在通報次日起7個營業日內函報，最晚在7月21日要提書面報告說明。

其次，根據電子支付機構管理條例，所有電子支付機構所收取的用戶資金，都要100%交付信託銀行保管，因此，街口支付本身的財產跟用戶資金所存的信託專戶具有隔離效果，信託專戶資金不會受到影響。

官員說明，街口支付依規定辦理款項信託，後續也需控管，業者與信託銀行每季、每半年都來定期陳報，銀行局也會了解款項變化、是否交付信託等。

街口支付

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