街口支付：預計明年損益兩平 年底前沒有增資規劃

電支龍頭街口支付母公司與泰山企業（1218）股權交易涉訟，街口支付董事長梅驊11日出面強調獨立經營不受母公司影響。電支經營不易須資金挹注，所有增資來源均請母公司出示證明文件，並交由主管機關審核，上月營收創新高，明年力拚損益兩平，年底前沒有增資規劃。

街口支付總經理范庭甄表示，至6月底淨值近4億元，離累積虧損二分之一增資門檻還有很大距離，去年開始專注縮減虧損往損益兩平路上前進，預計明年達損益兩平，目前資金會營運到損益兩平為止。

對於母公司訴訟案件影響街口支付程度，梅驊表示，母公司街口金科與泰山投資股權糾紛，與子公司經營不相干，案件審理中也不方便多做揣測，目前對金流實質影響沒有，最大影響為社會大眾及店家可能誤解，這對街口才是較大傷害。

梅驊提到，近期與主管機關密切溝通，母子公司不同，金管會管轄電子支付，營運無任何問題，會保持資訊透明包括今天的記者會也事先告知金管會，至於目前沒有其他任何指示。