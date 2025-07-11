街口支付董總親上火線提三大聲明 強調已取得大部分店家力挺營運

街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄今日下午召開臨時記者會，強調街口支付與母公司街口金科彼此完全獨立，沒有任何交叉帳戶或資金流動，並提出三大聲明，包括：1、街口支付營運照常；2、用戶與店家權益均受保障；3、所有款項均受信託保管。

泰山經營權易主，連帶也使得在經營權易主之前泰山買下街口金支股權一事被翻盤，甚至還告上法院，法院一審判決泰山勝訴，之後泰山向法院申請的假執行、查封等動作，已引發街口用戶與合作店家的不安。

街口金融科技公司先前以36億元賣出4成股權給泰山公司，經台北地地院判決後，宣布該筆交易無效，須返還款項，同時也准泰山假執行。法院進行假執行時，發現街口金科放在台新銀行帳戶的36億資金已不見，對於該資金流向，范庭甄強調該資金與電支業務無關，並指出，所有用戶資金都依金管會的電支管理條例第21條來委託銀行管理；至於媒體提問，查封是否影響街口支付員工工作權？她則回應，主要是樓上施工的噪音和施工帶來的異味影響，使街口評估影響同事辦公，因此最近已開放員工可居家辦公，絕未發生人去樓空的情形。

街口支付指出，母公司街口金支已經上訴，現在在等二審開庭當中，所有訴訟都尚未定讞，希望外界不要擔心街口的營運。

至於已有全國電子開第一槍宣布取消和街口支付的合作，是否會發生雪球效應？梅驊指出，街口支付已主動和店家溝通，目前了解到絕大多數品牌都是支持的，但的確有些品牌仍是比較擔心，因此希望繼續獲得更多品牌的信心。范庭甄也指出，目前尚未接收到其他大品牌的終止合作通知，合作店家在意的均為代收付款的安全性及和台新銀行合作的信託機制的保障，這些街口都予以說明。

對於街口的代收付款項日均量，范庭甄表示，近半年來都維持在40億元左右的日均量，現在並沒有太大的變化，上個月的交易金額大約在60億元左右。

近二日有民眾要提領「街利存」，卻碰到系統出狀況，范庭甄表示，這是偶發性出現異常，並強調金流沒問題，只是有5至10分鐘因系統忙碌出現錯誤畫面，但仍能正常儲值及提領，她也強調，絕對不可能發生如銀行的存款擠兌情況，因為街口的營運資金，都信託給銀行來管理。她也指出，因為全額交付銀行信託，即使客戶不論想調度資金或作帳戶之間的資金移轉，任何時間點都沒問題，只是先前沒有這麼高頻使用的情況，所以出現塞車狀況。

據了解，今日金管會已向街口支付了解最新狀況，包括下午的臨時記者會也是金管會要求儘快對外說明以安定商家與用戶的信心才召開。街口支付表示，主管機關的確非常關注民眾對街口營運的憂慮，也要求街口支付儘快對外釐清及說明。

至於明年街口支付是否增資？梅驊指出，上月街口支付還創營收新高，現在希望明年能損益兩平，所以年底之前不會再有新增資規畫；范庭甄表示，目前街口仍有近4億的淨值，離二分之一虧損需要增資的天花板大有距離，這是由於街口從去年起一直專注於縮減虧損，因此現在不會有現增規畫，而是以現有資金繼續營運到明年達成損益兩平目標。