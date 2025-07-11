街口支付爆停用潮 momo、全國電子、PChome等已關閉

因母公司與泰山股權交易爭議事件，全國電子率先宣布停用街口支付，momo、PChome、蝦皮拍賣等平台也看不到街口支付的選項。街口支付表示，確實有些店家和民眾感到擔憂，希望各界理解電子支付的代收付款項，都是受信託保障，也是獨立營運，感謝許多合作對象仍力挺打氣。

母公司街口金融科技與泰山之間的股權交易爭議，以及法院查封事件，引起業界議論與擔憂。3C通路全國電子開第一槍，今天上午在官方粉絲專頁宣布，7月11日起暫停提供街口支付服務。

經記者測試，電商momo、PChome、蝦皮拍賣目前都已經沒有街口支付選項，達利早餐、廣生藥房也在臉書公告暫停使用街口支付，是否引發更多通路跟進，有待觀察。

街口支付今天下午召開臨時記者會，由街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄出面向外界釋疑。

對於全國電子暫停街口支付服務「開了第一槍」，范庭甄表示，業務團隊很積極和合作的銀行夥伴做說明，感謝許多合作對象在深陷爭議時仍力挺並打氣，確實有些店家和民眾感到擔憂，因此出面說明，希望各界理解電子支付的代收付款項，都是受到信託保障，也是獨立營運，希望合作夥伴可以放心，目前還沒有其他大品牌來探詢解約。

街口支付擁有超過650萬用戶，擁有高市占。市場傳出用戶與資金恐出現「逃命潮」，還有用戶在提領時，畫面顯示「系統忙碌中」。

范庭甄回應，稍早有向技術部確認，推測是流量導致的偶發異常狀況，大概有5分鐘出現系統忙碌狀況，但強調金流沒有問題，民眾要提領都可以正常，由於款項是全額交付信託，有大量民眾想提領，也不會有銀行擠兌情況發生，目前監控到交易款項和昨天、前天差不多。

此外，由於法規規定，專營電子支付機構累積虧損逾實收資本額1/2者，必須補足資本。

梅驊說明，街口支付截至6月底淨值還有4億元，離1/2還有很大的距離，街口支付近期月營收還創新高，交易金額達60億元，支付款項餘額大概維持40億元左右，不太有大量變動，明年希望全年能損益兩平，到年底前都還沒有增資計畫。