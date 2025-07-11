法院查封引用戶恐慌？街口：不會有如銀行擠兌發生

電支龍頭街口支付母公司與泰山（1218）企業股權交易爭議與查封事件，街口支付11日出面重申，身為電支機構受金管會監管，所有代理收付款項與用戶儲值餘額皆由信託銀行100%獨立保管。與母公司民事訴訟無關。但確實從昨天起部分民眾對款項保管誤解，致有提領情況發生，但因全額信託，即便有發生大量民眾提領也不會有如銀行擠兌情況發生。

街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄出面召開記者會澄清外界疑慮，並秀出與台新銀行簽訂的信託內容，強調所有用戶資金均依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。

至於全國電（6281）宣布即日起暫停提供街口支付服務，梅驊指出，目前動員業務與各大品牌溝通，雖有媒體報導導致大家誤解，絕大多數品牌都支持，但不諱言有些品牌較擔心。范庭甄說，目前沒有收到其他品牌要求暫停合作。

有民眾上午提領款項時顯示系統忙碌中，范庭甄說明，早上因流量較大而偶發出現異常，但金流無問題，短期系統忙碌，如用戶操作正確不論儲值及提領皆無問題。

她提到，確實從昨天開始網路上有民眾對款項保管誤解，有提領情況發生，但整體來說全額交付信託，今天就算發生大量民眾提領也不會如銀行有擠兌情況，「不用擔心」，重視客戶運用款項調度，把街口帳戶與銀行帳戶的錢移轉在任何時間點都沒問題，只是部分銀行因較少高頻操作偶爾發生系統延遲，會與銀行密切監控，至於今天交易款項和昨天及前天並無太大差別。