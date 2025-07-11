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街口支付下午緊急召開記者會 說明營運狀況

經濟日報／ 金融組／台北即時報導
街口支付示意圖。圖／街口提供
街口支付示意圖。圖／街口提供

街口支付的母公司街口金融科技公司10日遭北院進行查封未果，市場擔心是否影響街口支付營運，街口支付今天上午緊急通知，下午2點將召開記者會，說明營運狀況。

由於街口支付擁有超過650萬用戶，引起市場高度關注，下午記者會將由董事長梅驊、總經理范庭甄對外說明，據了解，街口創辦人胡亦嘉不會出現。

街口金科先前以36億元將四成股權出售給泰山，最後經台北地院判決該筆交易無效，須返還款項，法院同時准予泰山假執行。與此同時，傳出街口帳上36億元資金不見，街口則強調，這是錯誤訊息，公司營運未受影響，且街口支付用戶權益皆不會受損。

街口支付

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