街口支付「招牌都拆了」遭查封！眾人憂心：錢會不會不見？

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，因36億元股權交易案與泰山公司對簿公堂，台北地院一審判決交易無效，須返還款項，法院10日與泰山律師現場執行查封。現場卻發現員工全數被通知居家上班，1樓入口處招牌也已撤下，事件引發社群高度討論。

街口金科強調案情尚在二審，媒體報導過於誇大，傷害品牌聲譽；泰山則質疑對方刻意規避查封。Dcard網友則從帳戶安全、個資填寫、支付工具選擇等多面向熱議街口金科風波，資安與資金安全問題再度成焦點。

對於街口金科遭查封一事，Dcard網友留言踴躍，討論面向多元。部分網友對註冊需繳交的個人資料表示疑慮「街口註冊要的身份訊息太多了，看到我就不敢註冊，用Google pay那些都不用給那麼多資訊」，也有人分享街口帳戶其實可以用假名，且交易明細不夠正式。

也有用戶回應「街口就是一種銀行帳戶，他要先把錢存進去再用」，認為和Google Pay這種連動信用卡的支付方式不同。有網友認為「街口真的蠻好用的可以買淘寶跟蝦皮」，也有人想知道「綁定的卡要怎麼刪掉，找好久找不到」，甚至認為「掏空也是個辦法」。

有網友抱持觀望態度「綁著信用卡用了才扣款，擔心什麼」，「不是吧？！傻眼」，還有人分享自己在超商經常用街口付款。