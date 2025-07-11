快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

街口支付「招牌都拆了」遭查封！眾人憂心：錢會不會不見？

聯合新聞網／ 綜合報導
街口支付母公司捲入36億股權糾紛，法院現場查封遇員工集體居家、1樓入口處招牌撤下，Dcard網友熱議資安與支付平台未來發展。圖／街口提供
街口支付母公司捲入36億股權糾紛，法院現場查封遇員工集體居家、1樓入口處招牌撤下，Dcard網友熱議資安與支付平台未來發展。圖／街口提供

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，因36億元股權交易案與泰山公司對簿公堂，台北地院一審判決交易無效，須返還款項，法院10日與泰山律師現場執行查封。現場卻發現員工全數被通知居家上班，1樓入口處招牌也已撤下，事件引發社群高度討論。

街口金科強調案情尚在二審，媒體報導過於誇大，傷害品牌聲譽；泰山則質疑對方刻意規避查封。Dcard網友則從帳戶安全、個資填寫、支付工具選擇等多面向熱議街口金科風波，資安與資金安全問題再度成焦點。

編輯推薦

對於街口金科遭查封一事，Dcard網友留言踴躍，討論面向多元。部分網友對註冊需繳交的個人資料表示疑慮「街口註冊要的身份訊息太多了，看到我就不敢註冊，用Google pay那些都不用給那麼多資訊」，也有人分享街口帳戶其實可以用假名，且交易明細不夠正式。

也有用戶回應「街口就是一種銀行帳戶，他要先把錢存進去再用」，認為和Google Pay這種連動信用卡的支付方式不同。有網友認為「街口真的蠻好用的可以買淘寶跟蝦皮」，也有人想知道「綁定的卡要怎麼刪掉，找好久找不到」，甚至認為「掏空也是個辦法」。

有網友抱持觀望態度「綁著信用卡用了才扣款，擔心什麼」，「不是吧？！傻眼」，還有人分享自己在超商經常用街口付款。

街口支付

延伸閱讀

美股強勢續航！00926小資20元入場…科技、AI題材ETF同步勁揚

台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

街口支付母公司遭查封！輿論分兩派開戰：錢先提領出來再說

相關新聞

東森購物即起暫停街口支付 確保交易安全不中斷

街口支付母公司街口金融科技遭法院查封，引起市場關注。對此，東森購物表示，為因應交易安全考量，東森購物自2025年7月11...

街口支付爆停用潮 金管會：用戶信託專戶資金不受影響

街口支付母公司街口金科與泰山企業有民事訴訟，子公司街口支付用戶達677萬戶，引起外界關注。金管會今天表示，街口支付10日...

不只全國電子 大型電商momo也暫停提供街口支付服務

繼全國電子開第一槍宣布即日起暫停提供街口支付服務後，大型電商momo也表示，11日起暫停街口支付付款功能，此項調整為即時...

街口支付：預計明年損益兩平 年底前沒有增資規劃

電支龍頭街口支付母公司與泰山企業（1218）股權交易涉訟，街口支付董事長梅驊11日出面強調獨立經營不受母公司影響。電支經...

街口支付董總親上火線提三大聲明 強調已取得大部分店家力挺營運

街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄今日下午召開臨時記者會，強調街口支付與母公司街口金科彼此完全獨立，沒有任何交叉帳戶或資金...

街口支付爆停用潮 momo、全國電子、PChome等已關閉

因母公司與泰山股權交易爭議事件，全國電子率先宣布停用街口支付，momo、PChome、蝦皮拍賣等平台也看不到街口支付的選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。