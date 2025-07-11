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整理包／街口支付母公司遭查封！海角36億為何？用戶有影響嗎？一次看懂

聯合新聞網／ 綜合報導
街口金科董事長胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
街口金科董事長胡亦嘉。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

泰山公司（1218）因主張過去投資街口支付母公司「街口金融科技」無效，訴請返還投資款36億元，經一審判決勝訴，引發街口支付用戶人心惶惶，《聯合新聞網》帶您識讀這起事件。

事件源起：

泰山公司在2023年爆發經營權爭議，現任經營者主張，原董事長詹景超遭控炒作股價，並以36億元高價購買街口支付母公司「街口金融科技」4成股權，要求街口金科返還投資款35.958億元，並加計年息5%。

法院判決、執行：

台北地方法院今年5月判決該筆股權交易無效，街口金科需返還約36億元及5%年息。法院准許泰山假執行，並查封街口金科位於台北的總部財產。但在10日執行查封未果。

街口金科則表示，法院二審開庭在即，持續配合民事訴訟程序。但目前法院查帳的5個銀行帳戶幾乎無資金、存款不到千元，顯見當初匯入的36億已全數被轉走，讓該筆資金被形容為「海角36億」。

街口金科創辦人胡亦嘉堅稱交易合法，表示街口有權運用投資款。

街口支付有影響嗎？

街口支付強調，一直與母公司是各自完全獨立營運，故該事件後，用戶權益絲毫未損，款項受100%信託保障。且街口支付是金融機構，受金管會管理。

但泰山為保障債權，可能聲請拍賣街口金科資產，甚至不排除管收胡亦嘉。此事件也可能衝擊到街口支付658萬用戶權益，引發社會關注。

街口支付

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