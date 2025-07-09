回響／前公職獸醫：根治遊蕩犬 須全台大規模絕育

二○一五年立法院三讀通過動保法修正案，廢止撲殺條款，昨本報陽光行動專題透過收容中心現場直擊，報導動物福利不足的現況，引起廣泛討論。台中市動保處動物收容組前組長洪惠雅表示，根治遊蕩犬要大規模絕育，且須全台一起做才有效果；學者則認為，飼主責任、禁止餵食等應入法。

洪惠雅的公職獸醫師資歷十五年，卻在二○二三年因公部門礙於人力、經費，無法投入資源，因而離職。她直言，政府執行ＴＮＲ（捕捉、絕育、回置）的力道太輕，反而助長動物數量，各縣市很常抓一、兩隻帶頭的遊蕩犬來降低民怨，而路邊遊蕩的都是難抓的狗，一直繁殖，永遠抓不到。

她說，大規模絕育必須各縣市有共識，要全台一起做，就像全面防疫那樣，不能只是散彈式進行。齁斑科技社會企業正在澎湖展開浪犬絕育行動，若澎湖成功，就可以告訴台灣本島，這件事是可以做到的。

洪惠雅還提到，應有條件恢復安樂死，由中央肩負評估責任，排除把壓力壓到地方縣市政府獸醫師身上，另也必須同步規範有條件餵養、有條件ＴＮＲ，建議可規範餵養應列冊管理，捕捉時跟民眾取得共識，哪些狗結紮後可放回，像會追人車的狗就不能回置，讓縣市政府更光明正大執行，不必再偷偷異地放回狗。

台大昆蟲系副教授曾惠芸說，遊蕩動物減量與管理的政策雖然有許多層面，但整體看下來農業部非常不積極，人犬衝突依舊，野生動物也不斷遭犬殺，熱區管理並沒有明顯成效。法制面也應該修法，例如明定飼主責任、禁止餵食入法等，收容所爆滿問題如果沒辦法處理，人與動物都只會繼續犧牲。

國賠案家屬、知名電影監製藺奕也分享聯合報陽光行動報導。他指出，高雄永安發生流浪狗十天內造成一死二傷的憾事，被害者家屬希望自己的爸爸是最後一個，這句話好耳熟，因為自己也曾說過類似的話，流浪狗是全民議題、更是國安議題，不分藍綠白都該關注。