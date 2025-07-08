陽光行動／同狗不同命！台中狗住五星級套房 台南狗30犬擠一籠
同樣是流浪街頭的遊蕩犬，卻因為被送往不同的收容所而有天壤之別的命運。緊鄰垃圾場的台南灣裡收容站，是全台最爆量的收容站，僅能容納150隻犬，卻硬塞超過800隻，30隻犬共處一籠。反觀，斥資2億打造的台中動物之家后里園區，堪稱五星級收容所，近2000坪寬敞基地，僅收容約160多隻犬貓，每隻犬貓均享有獨立空間。
台南動物之家灣裡站獸醫張倍榕表示，「零安樂死」政策實施前，原收容150隻犬隻，現在已經暴增至800隻。園區空間配置也被迫持續調整，依據犬隻品種、行為、個性、年齡與健康狀況等，進行更細緻的分區，「就像小叮噹的百寶袋一樣」，不斷變出空間。
張倍榕坦言，目前收容的800多隻犬隻，能夠開放認養的不到200隻，其餘多為對人警戒心高、不易親近的犬隻，更有近一半的犬隻因曾出現具體攻擊行為，必須在所內終老。面對「只進不出」的收容困境，每籠原規劃容納10至15隻，如今被迫塞進25到30隻。
反觀斥資2兩億打造、於2021年啟用的台中市動物之家后里園區，由知名建築師團隊設計，綠意環繞的園區、以犬隻為意象的流線型建築，處處可見藝術裝置，堪稱是全台最美動物收容所，以新穎設計和完善設施，徹底顛覆公眾對動物收容所的髒亂印象。
后里園區採犬貓分流動線規劃，設有犬舍、貓舍、醫療照護區、行為矯正訓練場、戶外跑道、開放認養區與教育展示空間等。考量到狗貓的習性差異，犬舍採用「兩房一廳」設計，雖是「一犬一室」也兼顧社會化需求，安排兩犬共用一處陽台，彼此互動又保有獨立空間。從室內活動區到半戶外陽台，平均每隻犬隻至少擁有4至5坪的生活空間，遠高於一般收容所的標準。
此外，為考量到貓咪敏感的性格，特別將貓舍設置在基地最南邊、狗設置在最北邊，如此一來狗的聲音便不會驚嚇到貓咪。貓舍同樣採「一貓一室」設計，每隻貓可獨享約3坪空間，配有跳台、睡床，還有強調採光的觀景窗台。優質的收容空間帶動高認養率，甚至出現多間空房閒置、無貓可收容的情況。
台中市動保處動物收容組組長黃宣憲表示，后里園區以「生命教育基地」為目標，除了收容動物外，也設有演講廳、會議室等友善動物教育中心，並定期舉辦動保志工培訓、動物論壇等活動。透過明亮整潔的環境與志工導覽，有效降低了民眾對收容所的負面印象，拉近了動保觀念與市民的距離 。
他指出，為維持后里園區的高周轉率，採取多管齊下的策略，包括源頭減量、強化認養媒合、以及嚴謹的人道處理機制。目標是讓收容動物平均2到3周內順利離開收容所。此外，受惠於園區環境優化與管理措施，目前犬貓整體認養率已穩定維持在7成左右。
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