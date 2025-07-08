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陽光行動／當十二夜變無期徒刑 零撲殺的「三輸」困境

聯合報／ 記者李柏澔吳淑君／台北即時報導
台灣零撲殺修法10周年，終止動物收容所十二夜安樂死悲劇，卻釀人、犬、野生動物三輸。記者劉學聖／攝影
台灣零撲殺修法10周年，終止動物收容所十二夜安樂死悲劇，卻釀人、犬、野生動物三輸。記者劉學聖／攝影

台灣零撲殺修法10周年，終止動物收容所十二夜安樂死悲劇，卻釀收容爆量，最慘的台南，30犬同籠關到老死；路上遊蕩犬成群頻釀傷人車禍，也成野生動物新天敵，石虎即使上了「躲狗課」，野放仍難逃犬殺。

聯合報採訪團隊歷經3個多月直擊台中、桃園、台南遊蕩動物公立收容所，石虎生態熱區，重回國賠案傷心地，更多、更精彩直擊畫面和影音內容，請看聯合報數位版完整呈現

獸醫表示，零安樂死實施後，園區陷入「只進不出」的收容困境，被迫「像小叮噹的百寶袋一樣」，不斷變出空間，依品種、行為、個性、年齡與健康等，進行更細緻的分區。

「你覺得凌遲比較糟糕，還是安樂死比較糟糕？」收容所人員這句沉痛反問，道盡台灣「零撲殺」修法10周年的無奈現況。

到南投集集石虎生態熱區，看到一地的飼料，還有吃飽閒晃的遊蕩犬，同一個鏡頭君拍到石虎，也拍到遊蕩犬，犬殺一觸即發，石虎與死亡的距離是這麼的近，更令人崩潰的是，石虎DNA裡不認為狗是天敵。

電影監製藺奕的岳母遭遊蕩犬攻擊，驚跌倒地，顱內出血不治，他提起國賠訴訟勝訴，採訪團隊約他重回傷心地南寮漁港，現場仍見遊蕩犬在人群穿梭，藺奕氣忿的說，十多萬隻流浪狗，就像十多萬顆手榴彈一樣，丟到哪就炸到哪。

今年是台灣零撲殺修法10周年，遊蕩犬管理失當衍生的各種亂象，是該總檢討了。

動物收容所 安樂死 流浪狗 獸醫 石虎 零撲殺

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同樣是流浪街頭的遊蕩犬，卻因為被送往不同的收容所而有天壤之別的命運。緊鄰垃圾場的台南灣裡收容站，是全台最爆量的收容站，僅能容納150隻犬，卻硬塞超過800隻，30隻犬共處一籠。反觀，斥資2億打造的台中動物之家后里園區，堪稱五星級收容所，近2000坪寬敞基地，僅收容約160多隻犬貓，每隻犬貓均享有獨立空間。

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