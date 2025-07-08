陽光行動／何宗勳：反對恢復撲殺 也應容許民眾餵食發揮愛心

2015年立法院三讀通過動保法修正案，廢止撲殺條款，但也開始出現收容所爆滿、遊蕩動物大增、動物福利的爭議。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，政府應該透過公私協力專案多元領養解決收容所爆籠問題。另外也反對恢復撲殺的作法，因為撲殺只會帶來仇恨，而在生態熱區外的餵食也不應禁止，民眾的愛心應該被適度容許。

何宗勳表示，過去執行十二夜時期，其實還有撲殺以外的減量作法，但地方在缺乏資源與人力下，往往選擇撲殺這條路，而且收容所大多也蓋在垃圾旁，收容所環境都相當惡劣。

1999年政黨輪替前夕，對動物保護的民怨開始累積，2009年開始有人上街頭抗議，自己則在行政監督上努力，認為只有改變制度和法律才能一勞永逸，於是2012年底和2013年間喊出零撲殺可以變成國家願景的訴求，並持續在國會中發揮遊說的力量。

何宗勳說，TNR是1999年動保法通過後引進歐美的作法，而在2015年鼬獾狂犬病事件後，政策上轉變成TNVR，有些縣市在遊蕩動物減量上非常積極，但有些縣市覺得天高皇帝遠管不到，因此相對消極，收容中心也一直有著收容爆量的壓力。看往鄰國的遊蕩動物減量措施，其實不覺得日韓有做得多好，雖然台灣還有很多要進步，但我們的動保經驗還是世界數一數二。

何宗勳說，政府應該透過公私協力專案多元領養解決收容所爆籠問題，例如如何提高絕育率、紓解部份縣市公立收容所爆籠等，但因素多元複雜，需要有國家高度來登高一呼，建議動保司成立一個專案，結合政府、動保團體、企業家、動保產業，以ESG精神，來擴大絕育與領養遊蕩動物。

談到零撲殺，何宗勳說，很多人質疑零撲殺是遊蕩動物爆量的主因，但若看往歷年統計， 1999年到2017年這18年間，政府總共撲殺了124萬隻浪犬，等於平均每年撲殺約6.8萬隻。但從農業部的統計可以看到，目前數量都穩定控制在15萬隻左右，代表是有成效的。台灣人對動物是友善的，因此是不可能恢復撲殺的，一來賴清德總統也反對撲殺，二來撲殺只會帶來仇恨，也只是欺負不會說話的流浪狗。

何宗勳說，目前國內多元領養的作法還是太弱，解決遊蕩犬問題也需要賦予在地村里長責任，而非都推給地方動保機關，建議農業部比照「社區營造」與「地方創生」長期政策計畫來制定補助政策，例如補助社區家戶動物調查、成立村里犬貓認養小站、推廣動保與生命教育等，讓有心的村里長與社區發展協會可以參與動物保護行動計劃，成為表率典範、擴大效應。

何宗勳說，動保團體基本上同意乾淨餵食，而不在生態敏感區餵食是大家的共識，但非生態敏感區還是應該容許民眾透過餵食來發揮愛心，建議地方首長應該要推出餵食證和相關訓練，並在村里長同意下才能餵食，也呼籲各界不要妖魔化餵食這件事，不認為留一口飯給流浪貓狗應被譴責。