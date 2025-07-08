陽光行動／真有半夜開趴的狗！浪犬打開收容所籠門還解放整排室友開趴

「真有半夜開趴的狗」？零撲殺上路後，收容所動物生命不再倒數十二夜，許多狗一進來就是住到老死，曾有一隻狗半夜打開自己籠位的門，連帶一整排的籠位也打開來，自由來得太突然，一群狗狗走出籠子，在犬舍內走道開起狗party，獸醫師加班收拾狗趴殘局，哭笑不得。

在桃園新屋動保園區，每一個籠位外，都張貼著收容動物的牌示，上面寫著動物編號、入園日期、品種、性別、毛色、晶片號碼、來源地點、收容原因等資訊，作為狗狗們的「身分證」，有些狗的備註欄還會寫上特性：活潑、愛玩、親人、怕生、會咬人勿逗弄。

編號20211210-004、110年12月10日入園的黃色混種米克斯，活潑親人，是桃園市動物保護教育園區技士李宥明口中「半夜開趴的狗」。在此工作七年多，李宥明第一次加班到晚上九點多，就是為了收拾一場狗趴殘局。

他說，開趴狗絕頂聰明，不但打開自己籠位的門，連帶一整排的籠位也打開來，自由來得太突然，一群狗狗在牠的號召下，走出籠子，在犬舍內走道開起狗party。

二度逃離的「越獄狗」，則堪稱自由鬥士。第一次逃離，牠趁著犬舍放風時間爬上圍籬，又被抓進來後，牠伺機而動，展開第二次逃離行動，牠順著籠位圍欄爬上犬舍天花板，頂開天花板隔板躲藏在內，再趁著園區人員早上打開門之際，神不知鬼不覺竄逃出去。此後，越獄狗消失得無影無蹤。

但比起開趴、越獄，更棘手的是狗狗們的日常相處問題。「人跟人住在一起會吵架，狗跟狗長期住在一起也會吵架。」

園區獸醫有自己的責任管理區，為避免狗發生衝突，李宥明說，要記得每一籠動物的特性，動物之間相互關係，哪些狗狗特別容易出問題、出過哪些問題，像是要把年紀相近的動物放一起，因為年紀大的狗活動力下降，競爭資源的能力弱，比較弱的動物集中一籠，才不會被欺負，因此園區D棟有一間老犬房，收容著近十年資歷的資深住民，工作人員每日特地餵食關節保健品。

即便如此，狗室友們吵架、打架仍在所難免。不久前，兩隻互看不順眼半年的狗，從拌嘴、叫囂到終於開打，打到其中一隻濺血，李宥明只好將牠們拆夥，各自移到其他籠位。

但偶爾也會讓狗自行調適、角力。好比虎斑「記仇狗」，被後來住進來的室友挑戰地位，原本井水不犯河水，前陣子記仇狗卻突然被咬破頭，為此住院兩周。李宥明說，記仇狗出院回籠後，兩隻狗看似共處一籠相安無事，但先前打牠的那隻狗，頭部卻開始反覆出現輕微傷口，最後頭部竟禿了一塊，但因為有監視器死角，找不到記仇狗下手的證據，他笑說，自己也是頭一次遇到動物以如此巧妙方式報仇。

不過，記仇狗並沒有因此換籠。因為李宥明評估，另一隻狗並沒有受到嚴重傷害，也沒有反咬回去，代表記仇狗已經奪回主場，另隻狗不敢再惹牠。

新屋收容量750隻動物，近來收容狗600多隻，貓100多隻，瀕臨收容上限。李宥明解釋，最近飼主死亡、沿途丟狗的動保案件變多，依照規定，動保案件的動物不能回置，才導致收容量吃緊，此時他們就會調度籠位，盡可能併籠，騰出其他空間。

他指著一個籠子內的四隻狗狗。這四隻狗是同一個飼主，彼此認識，因飼主死亡無人繼續照顧狗，才被送進來。李宥明說，幾天觀察下來，這幾隻狗比較膽小，代表牠們不會積極攻擊工作人員，感情也很好，緊張時會縮在一塊緊密依偎，代表牠們不會互咬。