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陽光行動／十二夜導演Raye真心話：現在狗被關成那樣 我不痛苦嗎？

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
零撲殺政策上路後，Raye毫無欣慰，反而是無盡擔憂。記者季相儒／攝影
零撲殺政策上路後，Raye毫無欣慰，反而是無盡擔憂。記者季相儒／攝影

「沒有哪一條路比較不痛苦。撲殺、零撲殺都痛苦，現在狗被關成那樣，我不痛苦嗎？」當年紀錄片「十二夜」引發廣大回響，促成零撲殺政策上路，修法也因此被稱為十二夜條款。但對「十二夜」導演Raye來說，卻是生命中不可承受之重。

零撲殺政策上路後，Raye毫無欣慰，反而是無盡擔憂。在資源相對稀缺的情況下，無障礙廁所大小的空間裡，塞了十幾隻狗是常態，她曾在收容所目睹一隻年輕公狗被一群狗壓在地上打，滿地是血，她衝進去把狗拖出來，狗被徹底嚇壞，眼珠連動都不敢動，但即便陪伴牠2個、3個小時，讓牠放鬆下來，「但最後我們會回家，那隻狗得再拖回籠裡，因為牠沒地方去了。」

過去送進收容所的狗，「一隻12天就得死的狗，說真的不太需要照顧牠」，但現在狗生病了要治療，要訓練社會化，要有足夠運動量，還要想辦法幫狗找新主人，「現在在裡面，狗得一直活下去，你不能讓牠死掉」，導致收容所人員越來越累，Raye認為，人權、動物保護觀念的進步都是社會必然，是不可逆的，只是零撲殺政策把時間壓縮了，反讓動物福祉、收容所工作處境惡化。

為撥亂反正，也為自我救贖，Raye在2020年拍「十二夜2：回到第零天」，重點擺在結紮、不放養，「要讓為狗結紮成為全民共識」。她說，倉促過關無配套的零撲殺並非她的初衷，眼睜睜看著沒有實證研究支持，沒有錢沒有人力，毫無配套下闖關通過，聽聞各地收容所開始爆滿，甚至有民眾丟狗丟得更心安理得，所以她拍第二集，因為看著這一切太痛苦了。

Raye說，問題從來都不在撲殺、不撲殺，該探討的是源頭管理問題，總有飼主不為狗結紮，再把生出來的小狗裝進麻布袋，像耶誕禮物一般一隻隻倒出來，送來收容所或四處送人。她強調，結紮優於收容，唯有做到結紮，才能真正改變收容所裡面無法忍受的那些事。不然零撲殺又怎麼樣呢？「以前關在裡面，再痛苦也是12天的事，咬一牙12天就過了，現在關到老死，如果每天害怕，就是要害怕到死。」

Raye說，第2集以推動結紮的動保團體為核心，是因為她認為零撲殺政策很荒謬，但政策恐難再反轉，大家能做的就是趕快把結紮率拉到八成，讓流浪動物數量下降。

當年紀錄片「十二夜」促成零撲殺政策上路，但對「十二夜」導演Raye來說，卻是生命中不可承受之重。記者季相儒／攝影
當年紀錄片「十二夜」促成零撲殺政策上路，但對「十二夜」導演Raye來說，卻是生命中不可承受之重。記者季相儒／攝影

動保團體 流浪動物 結紮 零撲殺

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