十二夜修法十周年／遊蕩貓狗生生不息收容爆量 動物福利死活難兩全

日前高雄永安鑽石沙灘公園，一名七旬老翁在海裡游泳，遭到3隻遊蕩犬攻擊致死，老翁左眼被咬破、頭部多處撕裂傷，大量出血不治，如此不可思議的事件卻並非首例，根據了解，該處已至少有三起浪犬衝入海中咬傷泳客的事件，甚至陸面上浪犬攻擊人的事件更加頻繁，民眾人心惶惶。

回顧民國102年十二夜紀錄片上映，片中將殘酷的動物撲殺議題搬到檯面上，引起廣大迴響，這也進一步促進民國104年零撲殺政策的修法與實踐，其後TNR方案為主流因應對策，即盼以透過誘捕、絕育、回置原發現地等方式來管理犬隻數量，未料源頭控管強度、執法面、絕育意識不彰，全國遊蕩犬不減反增，最高數量增至15萬9697隻。

遊蕩犬數量增加，不少收容所與動物之家面臨爆量收容的問題，以台南灣裡的動物之家為例，合理的收容數量為400隻，如今所內卻有將近800隻遊蕩貓狗，其中只有約200隻可供領養，換句話說，有將近600隻動物長期占用資源，無法進行周轉，而遊蕩犬增加，也導致人犬衝突、危害保育動物等事件頻傳，為此社會上一度出現討論恢復遊蕩犬安樂死的議題。

其實零撲殺政策當中，未禁止針對老傷病殘的動物進行人道處置，但不少收容所擔心被責難，因此從未執行安樂死，導致不少動物在生死之間皆痛苦，如今十二夜終結十周年，為了精進動物福利所提出來的方式，如提升絕育意識、禁止餵食，與明確規範飼主責任等，從源頭進行管理，但最大的根本問題是能否落實執法，以降低動保、野保，與人犬之間的衝突，進而提升動物福祉。