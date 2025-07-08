陽光行動／遊蕩犬零撲殺 收容所變死牢

一周內，傳奇石虎「豆棗」遭犬殺，高雄海泳客遭惡犬咬死，不久前還有人耳朵險被咬掉，引發人心惶惶，群情激憤。

動保法二○一五年修法，零撲殺二○一七年上路，收容所內的遊蕩犬生命自此不再倒數十二夜，修法十年，為何遊蕩犬問題越來越嚴重？本報採訪團隊直擊收容所、石虎生態熱區等多個現場，真相令人震驚。

台南遊蕩犬 收容最爆量

十多年前，時任台南市長賴清德率先全國推動「零安樂死」，動保團體大讚台南找到方法。如今，台南的遊蕩犬數不但是六都之冠，收容所最爆量也在台南。

「汪汪汪…」，採訪團隊走進全台最爆量的台南市動物之家灣裡站，被震耳欲聾吠叫聲震懾。灣裡站獸醫張倍榕坦言，零安樂實施前，原收容一五○隻犬，現已暴增至八百隻，其中能開放認養的不到兩百隻。面對「進多出少」的收容困境，每籠原規畫容納十至十五隻，如今被迫塞進廿五到卅隻。

周轉率下降 認養率下滑

張倍榕分析，許多因追逐人車被野放的犬隻，又被反覆捕捉回收容所，導致周轉率下降，加劇空間壓力。認養率逐年下滑，他們所內主要收容的是中大型米克斯犬，飼主普遍領養意願不高，且有不少回置作業因居民反對而受阻。

採訪團隊進到不對外開放的隔離區，獸醫師提醒，隔離犬隻警戒性高，行走時務必加快腳步。記者行經籠舍隨即引起騷動，吠叫聲群響。緊密的籠舍，狹小的空間，有犬隻低吼狂吠、有的緊貼柵欄凝視、有的焦躁踱步，也有無神癱臥的，空氣中瀰漫著犬隻排泄物和消毒水氣味，還有看不到的生命出口。

安樂死與凌遲 誰比較慘

九年前，死諫社會正視流浪動物生命權的簡稚澄，是桃園新屋動保園區園長。這裡收容量「微超標」，技士李宥明說，「獸醫師撲殺動物，在宗教人士看來是罪惡行為，我死後一定會下地獄。」然而，沒了撲殺，被關押數百天、數千天的動物們會打架，周邊吵到沒法睡覺，產生精神問題，「你覺得凌遲比較糟糕，還是安樂死比較糟糕？」

採訪團隊逐棟參觀，老犬房門口貼著「注意帥白，每日餵食關節保健品」，忍不住瞧瞧裡頭的帥白是誰，愈後面便溺味道愈明顯。

零撲殺無配套 內外失控

當年紀錄片「十二夜」促成零撲殺政策上路，導演Raye卻說，倉促過關無配套的零撲殺並非她的初衷，「以前再痛苦也是十二天的事，現在關到老死，如果每天害怕，就是要害怕到死」。

多數收容所接近滿載，墳場變監獄，生命不再倒數十二夜卻變無期徒刑，面對超量工作，獸醫師來一個走一個，留下來的有人壓力大到要看身心科。全台收容所外十四、五萬隻遊蕩犬，傷人、傷野生動物衝突不斷，內外都失控。農業部表示，政策上路至今，雖然遊蕩犬一直增加，但去年已略降，「對於這樣的成效不能說滿意，但會繼續努力」。