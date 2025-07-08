陽光行動／零撲殺變調 農業部還在逃避

「今日零時起，十二夜正式劃下句點。台灣將繼印度之後成為亞洲第二個實施零撲殺政策的國家，下一階段核心工作源頭管理及流浪犬族群控制」。這是二○一七年二月六日零撲殺政策上路當天，農委會發的新聞稿，過了八年，這兩個核心工作，顯然都跳票。

很多人驚訝日本街上看不到遊蕩犬，有獸醫師分析，英、德、日、韓等國冬季冰天雪地，食物難覓，動物回置野外會自然淘汰，台灣天氣暖和，沒有野外天敵，如果又有人餵食，遊蕩犬族群很容易失控，但農業部就是不處理餵食爭議。

農業部石虎熱區遊蕩犬移置試辦計畫，原以為是解救石虎的一線曙光，結果也是虛晃一招。石虎豆棗被犬殺、高雄老翁海泳被咬死，全是遊蕩犬管理失能害命。

十年前動保法修法就訂出排外條款，但提報安樂死許多獸醫師就會遭愛狗人士撻伐，只好將狗關到老死，造成收容所爆量；高雄咬死人的惡犬對公安有立即危險，符合安樂死條件，很可能在走歪的政策下逃過一死，形成人被狗咬死，肇事狗卻不可死的荒謬。

遊蕩犬數量少的國家，對飼主要求都很高，反觀國內，去年未辦理寵物登記遭檢舉約二千八百件，開罰比率僅百分之四，顯示寵物登記未徹底落實，飼主責任不痛不癢，家犬沒有結紮，棄養也不會怎樣，農業部十年花二十億改善各縣市收容所，源頭管理出現大漏洞，花錢蓋更多收容所有用嗎？

終結十二夜修法今年滿十年，零撲殺被視為動保重要里程碑，如今卻淪為人、犬、野生動物三輸局面，農業部要負最大責任，農業部長陳駿季之前稱，禁止餵食各界還沒有共識，暫時沒有入法，但農業部在促進社會共識上，又做過什麼努力？還是只想迎合某些團體？

老翁被野狗咬死，兒子悲慟泣訴「希望我爸爸是最後一個受害者」，這樣卑微的請求，也是全民心聲，賴政府聽見了嗎？