陽光行動／重罰棄養、嚴審飼主 德無遊蕩犬

台灣人出國最愛的日本，街上幾乎看不到遊蕩犬，有立委要農業部學學日韓，「人家做得到，我們沒有做不到的道理」；被譽為「沒有遊蕩犬的國家」的德國，其收容所也堪稱各國模範生，曾去參訪的李娉婷說，德國的成功關鍵在於對飼主設有嚴格門檻與責任制度。

相信動物協會行銷專員李娉婷，前年曾參訪德國不來梅動物福利協會收容所，她說，當時該收容所只收容三十三隻狗，現場人比狗多。德國冬天很冷，室內配有暖氣、小床和玩具；室外區則供犬隻曬太陽、活動筋骨。

李娉婷觀察，德國街頭幾乎沒有遊蕩犬，公私立收容所犬隻也不多，關鍵在德國對飼主資格嚴格規範。在德國飼養犬隻須依法登記，每年繳交稅金。此外，領養費用動輒上百歐元，直接購買幼犬價格更高。寵物走失被送入收容所，飼主領回須繳照顧費；若棄養將面臨高額罰鍰。她認為，台灣可參考德國，從源頭管理與提高飼主門檻著手，並逐步改善各縣市收容所空間與設施。

挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋說，ＴＮＶＲ不是沒效果，但必須連續十年在封閉性地區、犬貓結紮率高達八成五以上，才能逐漸減少數量，但台灣目前沒有這個條件，飼主責任也未落實。

「十二夜」導演Raye說，問題從來都不在撲殺不撲殺，該探討的是源頭管理問題，唯有做到結紮，才能改變收容所裡面無法忍受的那些事。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，很多人質疑零撲殺是遊蕩動物爆量主因，零撲殺上路的前十八年，政府撲殺一二四萬隻浪犬。從農業部統計，目前遊蕩犬數量穩定控制在十五萬隻左右，代表是有成效的。

農業部動物保護司副司長陳中興說，去年遊蕩犬數有降下來，顯示管理措施有發揮作用，希望二○二六年能再減少百分之五，台南學甲有座新的收容所正在興建，預計兩到三年完工，可收容約四○○隻，台南收容爆量將有所改善。