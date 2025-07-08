陽光行動／安樂死爭議無解 收容所壓力爆表

「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動物保護法修法時訂有排除條款，但政策卻愈走愈畸形，去年全國動物收容所執行人道安樂僅百分之一，許多縣市甚至掛零，獸醫師指出，收容所壓力爆表，天人交戰後若提報人道處理，就會面臨被撻伐的壓力；而遊蕩犬減量原地踏步，有人將矛頭指向餵食遊蕩犬，是否禁餵正反方長年僵持不下。兩大爭議至今無解。

動保法第十二條規定：「對動物不得任意宰殺。」但若為解除動物傷病痛苦，或為避免對人類生命、身體、健康或公安有立即危險，以及收容所內動物，若經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生等，不在此限。

獸醫批「零撲殺」 讓癌末犬受苦

「我們非常容易被罵，經常承受各方壓力，有關心過頭或刻意誤導的。」桃園新屋動保園區技士李宥明就說，曾有民眾通報一隻傷犬，後肢有腫塊、跛行，收容所幫牠照Ｘ光發現已是第四期惡性骨肉瘤，評估過後認為要安樂，但愛狗人士群起撻伐，批評收容所違反「零撲殺」政策。

但「零安樂」就是動物福祉嗎？李宥明說，以獸醫觀點，到第四期牠開始痛、不吃不喝才安樂，是違反動物福利的行為，但愛狗人士卻認為那隻狗明明還可以吃、可以生活，為什麼要安樂？

台中市動保處動物收容組組長黃宣憲也說，收容所可召開安寧評估小組會議，由動保團體、獸醫公會與動保處獸醫師代表共同評估，是否實施人道安樂。但這樣的決策過程，對於每日貼身照顧動物的獸醫來說，是極大的心理煎熬，黃宣憲哽咽的說，每次是否提報安寧小組，都是一場天人交戰。

台中后里收容所的「園狗」黑糖糕，幼犬時車禍導致後肢癱瘓，符合安樂評估標準，但因性情溫馴、惹人疼愛，同仁幫牠安排針灸治療、打造輔具讓牠可以自由活動。甚至有人每天六點多就上班，只為了陪黑糖糕復健、散步。「如果強迫安樂死，可能會引起所內同仁的暴動。」

桃園新屋動保園區，多隻收容犬需共處一室。記者季相儒／攝影

遊蕩犬通報 未馬上抓就會挨罵

民眾通報遊蕩犬，動保人員要是到現場未馬上抓到狗，民眾就會開罵，也有民眾將狗送進收容所，會打電話追蹤狀況。黃宣憲說，他們人力已不足，同仁每回一通電話要花半小時以上，這樣的案例太多，不堪其擾，後來規定動物入所後，民眾就不能再過問，能接受再送進來。

零撲殺上路八年，遊蕩犬減量原地踏步，許多人將矛頭指向餵食遊蕩犬，使ＴＮＶＲ（誘捕、絕育、疫苗、回置）效果打折，公共政策網路參與平台曾有人提案「禁止餵養流浪動物」，但馬上有反方提案，雙方都很快獲得五千人連署成案，這樣的火車對撞，不只一次，農業部找雙方找來開會，開完會，問題依舊無解。

台灣懷生相信動物協會執行長郭璇指出，單純依靠控制餵食來減少遊蕩犬數量，在科學上找不到任何成功的證據，與其禁止餵食，不如引導餵食者成為積極協助絕育的志工。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，動保團體基本上同意乾淨餵食，不在生態敏感區內餵食是大家的共識，但是，非生態敏感區還是應該容許民眾透過餵食來發揮愛心，建議地方首長應該要推出餵食證和相關訓練，並在村里長同意下才能餵食，也呼籲各界不要妖魔化餵食這件事，不認為留一口飯給流浪貓狗應被譴責。

黃宣憲則認為，民眾餵食行為反而造成遊蕩動物聚集，若真的有心要幫助流浪動物，應該以帶去絕育為前提的餵食行為，才能有效控制族群數量。

台南市動物防疫保護處長洪振凱指出，遊蕩犬數量與食物來源密切相關，民眾沿路撒飼料，讓狗隻聚集於危險或不適當地點，進而加劇人犬衝突及交通事故風險，應嚴格禁止任意且髒亂的餵食行為。

農業部 不想碰觸「餵食」爭議

有立委質疑為何生態熱區仍無法全面禁止餵食？農業部長陳駿季坦言，曾想把禁止餵食入法，但有動保團體認為一旦不餵食，遊蕩犬貓就會餓死，因此暫緩。此話一出，再度引發野保人士不滿。

農業部不想碰觸「餵食」爭議，日前高雄海泳客在海中被野狗咬死，竟是有愛媽長期餵養的浪犬，導致犬隻群聚。又是餵食惹禍，餵食者沒事嗎？律師林富貴表示，長期飼養且動物固定前往餵食，以餵食人的住居所做為活動中心，法官就可能認定有罪，餵食收容照顧，形同飼主，法律上沒有模糊的空間。

前年高雄莊男閃遊蕩犬，遭後方轎車撞上喪命，高雄地檢署認為撞他的人無肇責，依過失致死罪起訴平時餵狗的謝男。