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陽光行動／收容回置兩頭燒 獸醫超負荷有人求助身心科

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤楊惠琪／專題報導

近年，南部有些縣市在遊蕩犬脖子掛矯正器，降低人犬衝突，很大原因是被回置的遊蕩犬若再追咬人車就需捉回，但收容所已爆量。零撲殺後，獸醫長期壓力超載，還要像小叮噹的百寶袋，不斷變出空間，有人直接求助身心科。

人跟人住在一起會吵架，狗跟狗長期住在一起也會吵架。收容所爆量，很考驗園區人員的應變調度。灣裡站獸醫張倍榕說，該站隔離區細分Ａ、Ｂ、Ｃ三區。Ａ區收容通報曾咬人或追車但無驗傷單的犬隻，觀察兩個月後可野放回置；Ｂ區為高度攻擊性、需單獨飼養的犬隻，不適合開放認養；Ｃ區則是三百多隻具有攻擊紀錄，且有驗傷單「具體前科」的肇事犬，依規定無法回置，只能在收容所終老。

台南市二○一五年率先實施「零安樂」，收容犬逐年攀升，早超出原設計容量，張倍榕直言，因犬隻暴增，只能依品種、個性、年齡與健康等進行更細緻分區，「像小叮噹的百寶袋一樣」不斷變出空間。

台南市動物防疫保護代理處長洪振凱說，收容所獸醫與工作人員正面臨嚴重的人力短缺與斷層危機。以善化收容所為例，獸醫「來一個，走一個」，留在崗位上的都具有一定熱忱，但也承受巨大壓力，「幾乎每位同仁都要去做心理諮商，也有同事直接求助身心科」。

桃園新屋收容七五○隻動物瀕臨上限，技士李宥明說，要記得每一籠的「狗」際關係，年紀近的放一起，較弱的集中一籠，才不會被欺負。

動物收容所 安樂死 流浪犬

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