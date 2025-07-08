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陽光行動／活動範圍頻重疊 絕育犬野放仍威脅野生動物
遊蕩犬長期威脅野生動物生存，有團體主張遊蕩犬能與原生動物和平共存。但台大森林系研究生何欣澄最新研究揭露，遊蕩犬與野生動物活動範圍重疊，只是無處可躲的「共域」，而非自然「共存」。
何欣澄近日在國際期刊Global Ecology and Conservation發表「遊蕩犬對台灣原生食肉動物時空生態棲位之影響」研究，是國內首份針對遊蕩犬進行大尺度研究。
何欣澄指出，食蟹獴、鼬獾會為了避開遊蕩犬而改變棲息地，物種活躍度和豐富度均受影響，也就是遊蕩犬愈多，食蟹獴、鼬獾的數量就愈少。何欣澄的指導教授、清華大學通識中心教授顏士清表示，在小尺度、特定區域中，白鼻心與麝香貓等物種同樣面臨犬隻帶來的威脅。
顏士清曾於北部的陽明山與南部的壽山進行深入調查，結果顯示，當地犬隻活動頻率愈高，穿山甲、山羌、麝香貓、鼬獾、白鼻心等野生動物的豐富度便愈低，反映出遊蕩犬對生態多樣性造成的衝擊。
我國遊蕩犬主要管理方針ＴＮＶＲ，即誘捕、絕育、施打疫苗、放回原地。但顏士清指出，絕育後野放，遊蕩犬仍持續攻擊野生動物或人類。
顏士清說，壽山雌犬絕育率已逾八成，幼犬出生率極低，顯示生育控制有成效。但調查顯示，二○一八至二○二二年間，當地山羌族群驟減超過九成，目前僅存數十隻。顯示ＴＮＶＲ能控制繁殖，卻無法立即減緩對野生動物威脅，野放，應當排在處置選項的最後並儘量避免。
何欣澄則從「環境承載力」觀點指出，若結紮後的遊蕩犬繼續被餵食，反會吸引更多犬隻移入，實質上是提高當地環境承載力。但這些新移入的犬隻往往未經絕育，就成為ＴＮＶＲ破口。
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