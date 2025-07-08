陽光行動／遊蕩犬管理失能 殺石虎、害死人

知名電影監製藺奕的岳母，四年前在新竹南寮遊客中心，遭六隻遊蕩犬攻擊跌倒，顱內出血送醫不治，此案成為國內首起因遊蕩犬傷人致死勝訴的國賠案。採訪團隊跟著藺奕夫妻重回傷心地，現場仍可見遊蕩犬出沒；另直擊石虎生態熱區，農業部移除遊蕩犬計畫已破功，十天前「豆棗」又死於犬殺，令人痛心。

十二夜修法 減量原地踏步

零撲殺政策原是美事一樁，但執行實況卻「內外交迫」。多年來遊蕩犬不見減少，收容所內又因不敢對殘病安樂死而爆滿，難以容納更多犬隻。惡性循環下，進不了收容所的遊蕩犬，傷人、傷野生動物衝突不斷。

二○一七年動物保護法終結「十二夜」上路後，農業部每兩年調查推估遊蕩犬數量，推估總數一路攀升，二○二二年更增加到近十六萬隻的高峰。去年雖出現首降，約十四萬一千多隻，但與二○一八年首次調查時相差無幾，形同修法上路後，多年來遊蕩犬減量原地踏步。

南寮國賠後 奪命憾事未止

藺奕的太太Sylvia說，她父母很恩愛，退休時走遍各地，因喜歡新竹的環境和交通決定在此落腳。藺奕回憶，當時他在醫院處理完後事出來已過子夜，回到岳母家打開冰箱，裡頭全是岳母準備要為他慶生的手路菜，無法接受竟已天人永隔，他在爆料公社貼文，很多人回應也被狗攻擊，甚至有民眾透露連鐵捲門開個縫，都會有遊蕩犬衝進來咬傷孩童。

他憤而對新竹市政府提出國賠，在整理相關數據時發現，遊蕩犬問題比想像還要嚴重。前年五月，法官審理認為捕捉與收容流浪犬已由市府明訂辦理業務，事故前卻無作為，認公務員有怠惰情事，判新竹市府賠償二六九萬元。

國賠判決的同個月，一位新加坡女大生在花蓮疑遭遊蕩犬追趕而溺斃，此事在新加坡引起軒然大波，吃驚台灣遊蕩犬沒人管，出事也沒人負責。藺奕寫信給時任總統蔡英文，要求從嚴執法，但被政府以各種理由打發。

採訪中，遊蕩犬跟著遊客四處穿梭，今年四月，又有民眾在南寮漁港遭野狗咬傷。藺奕感嘆，岳母國賠案雖贏了，遊蕩犬傷人憾事仍不斷發生，十幾萬隻遊蕩犬「像手榴彈，丟到哪炸到哪」。甚至上月初，疑似為閃狗，台南後壁車禍三死。

因動物造成的車禍傷亡，年年增加，二○二三年十一人死，近三千人傷達最高峰，以遊蕩犬肇事占比最高。不只人犬衝突不斷，石虎、穿山甲、草鴞等珍稀野生動物，近年遭犬殺也大幅增加。

零撲殺後 犬傷穿山甲大增

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站救傷統計，過去十年，遭狗攻擊的野生動物二九四隻，穿山甲占六成。研究員詹芳澤說，遊蕩犬對穿山甲影響非常大，遭犬隻攻擊的數量從二○一八年明顯上升，正是零撲殺上路的隔年。

遊蕩犬侵擾野生動物，近年更引發動保和野保人士針鋒相對，甚至走上街頭。雙方在移除生態敏感區遊蕩犬難得有共識，二○二三年，農業部於石虎生態熱區試辦三個月遊蕩犬移置、禁餵食計畫，成效成謎。每當有立委問及，農業部含糊其辭，以此計畫未暫停，是併入另個計畫帶過。

五月初，採訪團隊直擊石虎生態熱區，也是石虎「秋哥」被犬殺的集集攔河堰旁河堤，河堤上立了請勿餵食遊蕩犬貓告示牌，但地上有人撒下的飼料，陰涼處還有紅色盆子裝飼料，六隻遊蕩犬狀似吃飽閒晃，看來計畫早就破功。

河堤下有兩處自動照相機，不但拍到石虎，連狗也都入鏡，犬殺一觸即發，石虎與「死亡」的距離，近到讓人頭皮發麻。

石虎等珍稀野生動物，近年遭犬殺頻率大增。圖／苗栗縣政府提供

遊蕩犬吃飽 仍會獵捕石虎

生物多樣性研究所副研究員林育秀說，生多所自二○一九年記錄石虎受犬隻攻擊傷亡事件，到去年共記錄卅一件犬隻攻擊。個體野放追蹤研究四十二隻石虎，加上「豆棗」，有二十八隻死亡，犬隻或疑似犬隻攻擊有十一例。但犬隻攻擊多發生於難被發現區域，數量可能被低估。

二○二三年野放第一隻石虎犬殺死了，第二隻換到狗較少的地方，也沒能存活下來，這一年野放四隻石虎全死於犬殺，他們教石虎認識狗、怕狗，又請偵搜犬協會來訓練石虎聽到狗聲就躲起來，但通過犬隻趨避訓練的石虎，回到野外還是被遊蕩犬咬死。

林育秀說，有人認為狗吃飽了就不會去獵捕其他動物，事實不然，石虎等野生動物在大家看不到的背後，面臨巨大的生存挑戰。